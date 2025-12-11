La portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz y vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, ha aclarado este jueves que Vicente Fernández, expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) detenido el pasado miércoles, «no es militante del PSOE» y «desde hace bastantes años no forma parte del Gobierno» central.

Márquez realizó estas declaraciones en el Parlamento andaluz, a preguntas de los periodistas sobre la detención de Fernández, quien accedió a la presidencia de la SEPI tras el nombramiento de María Jesús Montero como ministra de Hacienda. Durante la etapa en la que Montero fue consejera en Andalucía, Fernández ocupó cargos en el Ejecutivo autonómico.

La dirigente subrayó que «no es militante del Partido Socialista» y que, según sus conocimientos, desde hace aproximadamente seis años «no tiene relaciones con el Gobierno en ningún caso». Añadió que será necesario esperar a contar con más información para realizar una valoración más completa.

La detención se produjo en el marco de una operación de la Guardia Civil por orden de la Audiencia Nacional. También fue detenida la exmilitante del PSOE Leire Díez, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas. La causa está dirigida por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, Antonio Piña, y cuenta con la participación de la Fiscalía Anticorrupción, bajo secreto de sumario.