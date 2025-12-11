Un hombre de origen magrebí fue detenido el pasado 8 de diciembre tras protagonizar un altercado en la iglesia de Santa Rosa de Lima, en el distrito de Cruz del Humilladero de Málaga. El individuo sustrajo varias figuras del belén, lanzó gritos en árabe desde el altar y trató de agredir a varios feligreses, lo que provocó la intervención de la Policía Local.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:00 horas, cuando una llamada al 092 alertó de la presencia de un hombre con comportamiento agresivo dentro del templo. Al llegar, los agentes entrevistaron al sacerdote y a varios testigos, quienes describieron cómo el detenido golpeó la mesa del altar con un hisopo y se encerró brevemente en la sacristía.

Al salir, vestía una casulla y se dirigió al micrófono del altar, lanzando gritos que alarmaron a los asistentes. Finalmente, abandonó la iglesia con las figuras del belén en las manos, pero fue interceptado por un testigo hasta la llegada de la Policía Local.

Tras ser detenido, se comprobó que carecía de domicilio conocido y fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional, quedando a disposición judicial. El incidente ha sido tipificado como un delito de alteración del orden público.

Los investigadores analizan ahora si el ataque fue premeditado o respondía a circunstancias personales del detenido, cuya identidad no ha sido revelada. Mientras tanto, los feligreses de Santa Rosa de Lima han expresado su preocupación por lo sucedido y solicitan mayor vigilancia en los templos.