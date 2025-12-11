

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, protagonizó este jueves un tenso cruce con la portavoz del PSOE en la Asamblea regional, Mar Espinar, durante el pleno de la institución.

Ayuso cuestionó la legitimidad del liderazgo de Espinar, afirmando que «no salió de ninguna urna ni de ningún congreso, sino que la pusieron a dedo los señoros de La Moncloa», en referencia a la dirección del PSOE. La presidenta madrileña calificó al partido de «profundamente machista» y criticó el trato que, según ella, reciben las mujeres dentro de la formación.

En su intervención, Ayuso hizo alusiones duras y provocativas: «Viendo los gustos de los socialistas que están yendo a prisión, quizá ahora van a poner al frente del PSOE a Rocco Siffredi», en referencia al actor italiano, y cuestionó la actitud de Espinar frente a casos de acoso dentro del partido.

Ayuso también acusó a los líderes del PSOE de «acosar a sus compañeras, pedir verles el escote y borrar denuncias del canal antiacoso», y preguntó a Espinar cuánto tiempo iba a seguir «viviendo del feminismo de pancarta y haciendo negocio con las mujeres».

Las declaraciones de la presidenta provocaron aplausos en la bancada del Partido Popular y reavivaron la tensión entre los grupos políticos de la Asamblea madrileña.