La diputada por Melilla y portavoz adjunta del Partido Popular en el Congreso, Sofía Acedo, ha criticado duramente al Gobierno de España por su rechazo a que terceros países, entre ellos Marruecos, asuman a inmigrantes que acceden de forma irregular a la Unión Europea.

Acedo ha advertido que esta decisión va en contra de los intereses de España en Ceuta y Melilla, y supone “un perjuicio directo” para ambas ciudades autónomas. “En esta lista está contemplado Marruecos, con la importancia que eso tiene para el control migratorio procedente de África hacia Ceuta y Melilla. Y el Gobierno de Sánchez se ha opuesto”, denunció la diputada popular durante su intervención en el Congreso.

La parlamentaria se refería a las reformas aprobadas el pasado 8 de diciembre por los ministros del Interior de la UE, que completan el Pacto de Migración y Asilo: el reglamento de retorno, la reforma del concepto de tercer país seguro y la lista europea de países de origen seguro. Acedo reprocha al Ejecutivo central que se haya negado a que terceros países se hagan cargo de estos inmigrantes.

La dirigente popular ha denunciado que el Gobierno practica una política de “manos caídas” en materia migratoria y que ha convertido la inmigración en “una de las principales preocupaciones de los españoles”. Según Acedo, Sánchez y su equipo priorizan “sus negocios en países terceros” y favorecen, por omisión, a las mafias que trafican con personas.

“Este Gobierno solo se dedica a resistir políticamente y no tiene capacidad para gobernar ni defender los intereses nacionales”, aseguró Acedo, quien agregó que la postura del Ejecutivo central busca “dinamitar los intereses de Melilla y situar a España en una posición marginal dentro de la UE”.

No obstante, la diputada subrayó que la posición del Gobierno es “minoritaria en Europa y también en nuestro país”, y recordó que el nuevo Pacto de Migración y Asilo entrará en vigor en junio de 2026.