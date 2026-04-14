En una noche marcada por la nostalgia de los memes y una accidentada prueba en Jerez, dos aspirantes han dicho adiós por no cumplir con las bases del reto de eliminación

La decimocuarta edición de ‘MasterChef’ ha vivido uno de sus programas más convulsos hasta la fecha. Este martes, 14 de abril, la exigencia de Pepe Rodríguez, Jordi Cruz y Marta Sanahuja ha llegado a su punto álgido, resultando en una decisión sin precedentes en esta temporada: la expulsión fulminante de dos concursantes de golpe. La falta de atención a las instrucciones y los errores técnicos han sido los detonantes que han dejado a Nacho y Soko fuera de la competición.

Un arranque entre risas y memes

La gala comenzó con un homenaje a la historia del programa. Los aspirantes debían cocinar platos inspirados en los memes más icónicos del talent. Annie y Carlota se alzaron como las ganadoras de este reto; la primera por un emotivo flan en honor a Carmina y la segunda por un guiso que recordaba a Yolanda Ramos. En el lado opuesto, platos como el «león come gamba» de Soko o el coulant invertido de Paloma se situaron entre los peores de la noche.

Tensión en Jerez de la Frontera

En la prueba de exteriores, los equipos se trasladaron a Jerez de la Frontera, Capital Española de la Gastronomía 2026. Bajo el mando de las ganadoras del primer reto, los concursantes cocinaron en la Bodega Valdespino para 100 comensales.

La capitanía de Annie fue caótica, agravada por el accidente de Nacho, quien sufrió un corte y tuvo que abandonar el cocinado momentáneamente. Por el contrario, Carlota gestionó mejor a su equipo, lo que les valió la victoria y la salvación de la eliminación, enviando al equipo azul directamente a la cuerda floja.

El desastre de la tarta invertida

La prueba final consistía en elaborar una tarta invertida. A pesar de la aparente sencillez del enunciado, la ejecución fue un desastre para varios delantales negros:

• Chambo, Inma y Annie destacaron con elaboraciones equilibradas y creativas.

• Gema presentó una masa casi líquida, aunque técnicamente cumplía con el concepto «invertido».

• Nacho, lastrado por los nervios tras su accidente en exteriores, olvidó el papel de horno y falló en las proporciones de galleta y mantequilla.

• Soko cometió el error imperdonable: no presentó una tarta invertida, ignorando por completo el objetivo de la prueba.

Ante este panorama, el jurado fue implacable. Pepe Rodríguez anunció la expulsión de Nacho y Soko, castigando la falta de atención a las reglas del concurso y los graves fallos técnicos. Una doble salida que deja las cocinas de MasterChef más vacías y con la tensión por las nubes para el resto de aspirantes.