El certamen, impulsado por la Unidad contra la Violencia de Género, reconoce la creatividad y el compromiso del alumnado de Ceuta en la lucha contra los estereotipos.

CEUTA | La sede de la Delegación del Gobierno se convertirá esta tarde, a partir de las 17:30 horas, en el escenario del reconocimiento al compromiso de los más jóvenes con la equidad. Este martes 14 de abril tendrá lugar la entrega de premios del Concurso Escolar sobre Igualdad entre hombres y mujeres, una iniciativa que busca consolidar valores de respeto desde las aulas.

Educación como motor de cambio

El certamen, organizado por la Unidad de Coordinación contra la Violencia sobre la Mujer con motivo del pasado Día Internacional de la Mujer, ha logrado movilizar a estudiantes de Educación Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Según han destacado fuentes de la organización, la convocatoria no solo ha brillado por la cantidad de trabajos presentados, sino por la profundidad y calidad con la que los alumnos han abordado temas como la eliminación de estereotipos y la prevención de la violencia machista.

Desde la Delegación han subrayado que la educación es la «herramienta clave» para construir una sociedad más justa, agradeciendo la implicación directa de los centros educativos, el profesorado y las familias en este proceso de sensibilización.

Los Galardones

El esfuerzo de los ganadores será recompensado con premios tecnológicos adaptados a sus niveles educativos:

Educación Primaria: Los alumnos premiados recibirán un altavoz inteligente .

Los alumnos premiados recibirán un . Secundaria y Formación Profesional: El reconocimiento consistirá en una tablet con conexión wifi.

«El alumnado ha abordado desde distintas perspectivas cuestiones vinculadas al respeto y la construcción de una sociedad más justa», señalan desde la organización, poniendo en valor la mirada crítica de las nuevas generaciones.

El acto de hoy servirá para poner el broche de oro a una iniciativa que reafirma el papel de la comunidad educativa de Ceuta como pilar fundamental en la promoción de la igualdad de género.