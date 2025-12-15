El Real Madrid mostró su indignación tras el arbitraje del partido frente al Alavés, centrando su malestar en la jugada del penalti sobre Vinicius en la segunda parte, cuando el marcador estaba 1-2. El colegiado García Verdura no señaló la falta y González Fuertes, encargado del VAR, tampoco intervino para revisar la acción, lo que generó un profundo enfado en el club blanco.

Xabi Alonso, entrenador del equipo, expresó su sorpresa en rueda de prensa: “Me ha parecido penalti claro. Vini va muy rápido, hay contacto… y me sorprende mucho que ni siquiera se haya ido al VAR. Dicho esto, no nos sorprende. Hay que seguir”. Además, hizo un sutil reproche a González Fuertes recordando sus declaraciones previas a la última final de Copa.

El canal oficial del club, Real Madrid TV, se convirtió en el principal vehículo para expresar la queja. Se destacó que García Verdura es catalán y que arbitró el Trofeo Gamper del Barcelona este año, mientras que de González Fuertes se subrayaron sus palabras previas a la final de Copa, interpretadas como una amenaza hacia el club blanco.

El club también criticó al presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, y a los directivos del CTA, acusando que la situación refleja la continuidad de prácticas cuestionables en el arbitraje español. “Esto no es un error humano. Es una decisión clara: no pitarlo porque no quieren que García Verdura y González Fuertes beneficien al Madrid”, señalaron desde la cadena del club.

La indignación se concentró especialmente en que el VAR no actuara ante lo que consideran un contacto evidente, mientras que la postura del Real Madrid es que estas decisiones perjudican sistemáticamente al equipo a lo largo de la temporada.