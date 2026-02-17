La combinación ganadora del sorteo de la lotería europea ha sido la formada por los números 08, 23, 39, 40 y 44, con los soles 06 y 07. El sorteo, gestionado en España por la ONCE, ofrece botes mínimos de 10 millones de euros.

El Eurojackpot, la lotería que une a 19 países europeos (incluida España), ha celebrado este martes 17 de febrero su primer sorteo semanal. Los números agraciados en la extracción realizada en Helsinki (Finlandia) han sido el 08, 23, 39, 40 y 44, mientras que los soles —los números adicionales que completan la combinación— han correspondido al 06 y el 07.

Desde su renovación en marzo de 2022, el Eurojackpot ha pasado a celebrarse dos veces por semana, todos los martes y viernes, aumentando sus posibilidades de premio y elevando el tope máximo del bote hasta los 120 millones de euros. En nuestro país, la ONCE es la entidad encargada de su comercialización, manteniendo un precio de dos euros por apuesta sencilla.

Mecánica del juego y premios

El funcionamiento del Eurojackpot es intuitivo: el participante debe seleccionar 5 números principales entre el 1 y el 50, además de 2 soles de una tabla del 1 al 12. El sistema de premios cuenta con 12 categorías distintas, lo que lo convierte en uno de los juegos europeos con mayor probabilidad de obtener algún tipo de retorno sobre la inversión inicial.

El bote mínimo garantizado para cada jornada es de 10 millones de euros. Si no existen acertantes de primera categoría (5+2), el montante se acumula para el siguiente sorteo, pudiendo alcanzar cifras que sitúan a este juego a la cabeza de los sorteos millonarios del continente.

Comprobación de boletos

Es fundamental que los jugadores verifiquen sus boletos a través de los canales oficiales. La información aquí presentada es de carácter informativo. La lista oficial y vinculante de premios es la que proporciona la ONCE y los organismos independientes de los países participantes. Se recomienda cotejar los resultados en los puntos de venta autorizados o en la web oficial de JuegosONCE para asegurar la validez de cualquier premio.