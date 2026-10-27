Ceuta – A pocos meses de la cita con las urnas del próximo 29 de noviembre, el candidato del Partido Popular al Congreso de los Diputados por Ceuta, Rafael Martínez Peñalver, ha concedido una entrevista en la que analiza el delicado momento político y social que atraviesa la ciudad autónoma, insistiendo en que la prioridad absoluta es devolver la normalidad a los vecinos.

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Críticas a la inacción del Ejecutivo central

Martínez Peñalver ha calificado de insostenible la situación actual y ha exigido explicaciones al Gobierno de Pedro Sánchez por las decisiones adoptadas —o por aquellas que decidió no tomar— desde el pasado 30 de julio. Para el candidato popular, resulta inaceptable que los ciudadanos de Ceuta tengan que habituarse a vivir en un contexto de excepcionalidad como si de una normalidad cotidiana se tratara.

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Frente a la respuesta del Ejecutivo nacional, a quien acusa de buscar culpables y de eludir sus responsabilidades trasladando la presión a las administraciones locales (especialmente en lo relativo a la gestión de los menores), Martínez Peñalver ha puesto en valor el trabajo impulsado por su formación. En este sentido, ha destacado las propuestas presentadas por Alberto Núñez Feijóo, las iniciativas del PP en el Senado para reforzar la seguridad y la resolución aprobada en el Parlamento Europeo en defensa expresa de la soberanía de Ceuta.

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Reconocimiento a la sociedad ceutí y respaldo nacional

El candidato popular ha querido ensalzar el papel de la sociedad ceutí y la movilización ciudadana, subrayando el mérito de colectivos y particulares que han dado un paso al frente por amor a su ciudad. Asimismo, ha agradecido la profunda empatía y el cariño demostrado por el conjunto de los españoles, reflejado en las distintas movilizaciones celebradas en apoyo a la localidad autónoma.

“No podemos resignarnos a que nuestros mayores, nuestros jóvenes y nuestros niños crezcan creyendo que vivir con miedo, incertidumbre o una sensación de abandono institucional es algo normal”, ha señalado Martínez Peñalver, quien concluye mostrando su convencimiento de que Ceuta saldrá adelante gracias al carácter de su gente y a la unidad, aunque insistiendo en la urgencia de que el Estado asuma su papel y ofrezca respuestas concretas.