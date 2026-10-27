Santiago Abascal, perteneciente a VOX, ha comentado que el PSOE muestra nerviosismo debido a las últimas encuestas. Según Abascal, estas encuestas revelan que los votantes socialistas apoyan las propuestas de VOX.

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Entre las propuestas que menciona Abascal se encuentran la prioridad nacional, la remigración, la bajada fiscal y el uso del dinero público en lo considerado importante.

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