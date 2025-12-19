Máxima tensión en el seno del Gobierno de coalición. Las organizaciones que integran Sumar han mantenido este viernes una reunión de urgencia con el PSOE en el Congreso para analizar la parálisis política actual. Tras más de una hora y media de encuentro, los socios minoritarios han trasladado su frustración ante la «actitud inmovilista» de los socialistas, advirtiendo de que la persistencia en este bloqueo podría poner en riesgo el acuerdo de investidura y la continuidad de la legislatura.

Un encuentro sin avances significativos

La reunión, en la que han participado representantes de Movimiento Sumar, Comuns, Más Madrid e Izquierda Unida, se ha desarrollado en un clima de cordialidad pero sin resultados concretos. Sumar reclama al PSOE un «impulso social» inmediato que responda a las exigencias de la ciudadanía frente a lo que denominan una estrategia de «bunkerización» en Ferraz y la Moncloa tras los recientes escándalos de corrupción y acoso.

«El desánimo progresista solo alimenta a las políticas de extrema derecha», han señalado fuentes de la negociación, criticando que el PSOE siga sin aportar propuestas alternativas a las presentadas por sus socios.

Las exigencias del «Escudo Social»

Sumar ha puesto sobre la mesa una lista de medidas irrenunciables que deben aprobarse en los próximos Consejos de Ministros para dar continuidad al denominado Escudo Social de 2024:

• Vivienda: Prórroga inmediata de los alquileres y moratoria de desahucios.

• Familias: Prestación universal por crianza.

• Suministros: Garantía de suministros básicos y control de los precios de la energía y los alimentos.

Reformulación del Gobierno y regeneración

Más allá de las políticas económicas, los socios de coalición insisten en la necesidad de una reforma profunda del Ejecutivo. Tras el encuentro entre Yolanda Díaz y Pedro Sánchez a principios de semana, Sumar reitera que la segunda parte de la legislatura exige cambios de calado en la estructura ministerial para combatir la desafección política y aplicar medidas reales de regeneración ética.

El pacto de investidura, en el aire

La formación liderada por Yolanda Díaz ha sido tajante: el cumplimiento del proyecto de gobierno es la única garantía de supervivencia de la coalición. La próxima cita clave será la reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto de Gobierno, donde Sumar espera que el PSOE pase de las «buenas palabras» a los hechos para evitar una ruptura técnica que comprometa la mayoría parlamentaria.