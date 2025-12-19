Agentes de la Guardia Civil de Badajoz han inmovilizado dos autobuses de transporte escolar tras detectar que sus conductores circulaban bajo los efectos de sustancias estupefacientes. Los vehículos, que realizaban sus rutas habituales hacia centros docentes, transportaban en el momento de la interceptación a un total de 33 alumnos (15 y 18 respectivamente).

Positivos en sustancias estupefacientes

La intervención tuvo lugar durante una inspección rutinaria de documentación y seguridad. Tras identificar a los conductores profesionales, los agentes procedieron a realizarles las pruebas de detección de drogas. Ambos test indiciarios arrojaron un resultado positivo, confirmando la presencia en el organismo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas.

Ante la gravedad de los hechos, la Guardia Civil procedió a la inmovilización inmediata de ambos autobuses. Fueron las propias empresas titulares de los vehículos las que tuvieron que hacerse cargo de los mismos para garantizar la continuidad del servicio y la seguridad de los menores.

Sanciones y pérdida de puntos

Los conductores se enfrentan ahora a severas consecuencias legales por poner en riesgo la integridad de los escolares. La normativa vigente contempla para estos casos una sanción administrativa de 1.000 euros y la detracción de 6 puntos del permiso de conducir.

Refuerzo de controles por Navidad

Desde el Sector de Tráfico de la Guardia Civil de Extremadura se ha recordado la especial responsabilidad que recae sobre los conductores profesionales, subrayando las trágicas consecuencias que pueden derivarse de este tipo de conductas al volante.

Asimismo, las autoridades han anunciado que, debido a la proximidad de las festividades navideñas, se intensificarán los controles de alcohol y drogas en toda la red viaria de la región para garantizar la seguridad de todos los usuarios durante las próximas semanas.