Monte Nevado ha vuelto a ser protagonista de los Premios Alimentos de España al recoger oficialmente el galardón al Mejor Jamón Serrano 2026. La entrega del premio se ha celebrado en el Teatro Real de Madrid el 13 de octubre, destacando la excelencia, la tradición y la maestría de sus productos.

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‹ › Foto 1 de 4 Monte Nevado recibe el galardón al Mejor Jamón Serrano 2026

La centenaria casa jamonera mostró en esta ceremonia la calidad excepcional de sus piezas, fruto de más de 125 años de historia y cinco generaciones dedicadas al arte del jamón. Este reconocimiento reafirma su posición como la marca de jamón más premiada en la historia del certamen, acumulando un palmarés sin precedentes.

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El premio ha recaído en el Jamón Serrano 24 Monte Nevado, que resume la filosofía de la marca a través de una cuidada selección de materia prima y un proceso de curación natural de al menos 24 meses. Este meticuloso proceso garantiza el equilibrio, aroma y profundidad de sabor que distinguen a la firma.

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El director general de Monte Nevado, Juan Vicente Olmos, ha expresado la satisfacción del equipo al recibir este premio por quinta vez, resaltando el reconocimiento a una forma de trabajar que se ha mantenido a lo largo de generaciones, basada en la elección de la mejor materia prima y el respeto por el tiempo de curación.

Fundada en 1898 y con sede en Carbonero el Mayor (Segovia), Monte Nevado es una empresa familiar que comercializa más de 500.000 jamones al año y tiene presencia en más de 40 países. Su legado de excelencia la ha llevado a ser la marca más galardonada en los Premios Alimentos de España, destacando en varias ediciones con importantes reconocimientos.