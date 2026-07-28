Un potente terremoto golpeó este martes la prefectura de Kumamoto, en la isla de Kyushu, y alcanzó el nivel máximo de intensidad en la escala sísmica japonesa. El temblor provocó derrumbes, incendios, cortes eléctricos y una alerta de tsunami que fue retirada posteriormente sin que se detectaran olas peligrosas.

Información actualizada este martes 28 de julio de 2026.

Un fuerte terremoto de magnitud preliminar 7,1, según la Agencia Meteorológica de Japón, sacudió este martes la prefectura de Kumamoto, en el sur del país, y dejó decenas de heridos, edificios dañados y varias personas atrapadas.

El movimiento sísmico se produjo a las 16:27 horas en Japón —07:27 GMT—, con el foco situado a unos diez kilómetros de profundidad. Algunas localidades registraron un nivel 7 en la escala japonesa shindo, la máxima intensidad posible y la que representa una sacudida extremadamente destructiva en superficie.

La medición puede variar según el organismo. Mientras la agencia japonesa situó inicialmente la magnitud en 7,1, el Servicio Geológico de Estados Unidos la revisó posteriormente hasta 6,8. Estas diferencias responden a los métodos utilizados para calcular la energía liberada por el terremoto.

Más de 50 heridos y personas atrapadas en un centro comercial

Las primeras evaluaciones apuntan a más de 50 personas heridas, aunque el balance continúa siendo provisional mientras los equipos de emergencia inspeccionan las zonas más castigadas.

Uno de los incidentes más graves se produjo en un centro comercial de la localidad de Kashima, donde parte de la estructura se derrumbó y varias personas quedaron atrapadas. Los servicios de rescate trabajaban para localizar a los afectados y comprobar la estabilidad del edificio.

Las autoridades también recibieron avisos sobre viviendas y otros inmuebles colapsados, carreteras deformadas, puentes dañados y varios incendios iniciados después de la sacudida.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, confirmó la existencia de heridos, apagones, incendios y daños en edificios e infraestructuras. El Gobierno creó un dispositivo especial y ordenó recopilar información con rapidez, priorizar los rescates y ofrecer instrucciones claras a la población.

Miles de viviendas se quedan sin electricidad

El terremoto dejó temporalmente sin suministro eléctrico a alrededor de 48.000 hogares y provocó problemas en las telecomunicaciones de algunas zonas.

Los servicios ferroviarios fueron interrumpidos, incluidos varios trayectos de trenes de alta velocidad. También se suspendieron vuelos y operaciones en el aeropuerto de Aso Kumamoto mientras los técnicos revisaban posibles daños en las pistas y las instalaciones.

Un hospital de Yatsushiro atendió a decenas de heridos, mientras las autoridades investigaban el descarrilamiento de un tren en la estación de la ciudad. El histórico castillo de Kumamoto también sufrió nuevos desprendimientos en algunos de sus muros de piedra.

Japón retira la alerta de tsunami

La Agencia Meteorológica de Japón emitió inicialmente una alerta ante la posibilidad de que se produjeran olas de hasta un metro en los mares de Ariake y Yatsushiro.

Las autoridades pidieron a los habitantes de las zonas costeras que se alejaran del mar y se desplazaran hacia puntos seguros. La alerta fue retirada menos de dos horas después, sin que se observara un tsunami significativo.

El levantamiento de la alerta no implica que el peligro haya terminado. Los equipos de emergencia mantienen la vigilancia por la posibilidad de réplicas, desprendimientos de tierra y nuevos derrumbes en edificios debilitados.

Japón pide estar alerta ante posibles réplicas

La Agencia Meteorológica japonesa advirtió de que podrían producirse nuevos terremotos fuertes durante los próximos días. Las sacudidas posteriores pueden hacer caer estructuras que resistieron inicialmente o provocar deslizamientos en terrenos inestables.

La primera ministra pidió a los ciudadanos que prioricen su seguridad, sigan las órdenes de evacuación y no regresen a edificios dañados hasta que hayan sido inspeccionados. Cerca de 300.000 personas recibieron recomendaciones de evacuación o traslado preventivo mientras continuaban las evaluaciones.

Las autoridades aconsejan protegerse de objetos que puedan caer, evitar ascensores, apagar el fuego cuando pueda hacerse sin riesgo y mantenerse lejos de fachadas, postes eléctricos y laderas inestables.

Las centrales nucleares no presentan anomalías

La Autoridad de Regulación Nuclear de Japón informó de que no se habían detectado problemas en las instalaciones nucleares próximas a la zona afectada.

Las plantas de Sendai y Genkai continuaban bajo supervisión, pero las primeras inspecciones no mostraron alteraciones relacionadas con el terremoto.

Las autoridades también revisan fábricas tecnológicas instaladas en Kyushu. Varias empresas evacuaron preventivamente a sus trabajadores para comprobar el estado de los edificios y la maquinaria.

Kumamoto vuelve a sufrir un gran terremoto diez años después

La prefectura ya fue escenario de una grave secuencia sísmica en abril de 2016. Aquellos terremotos causaron centenares de fallecimientos directos e indirectos, miles de heridos y extensos daños en viviendas e infraestructuras.

El nuevo temblor ha reavivado el recuerdo de aquella catástrofe, aunque las autoridades insisten en que todavía es pronto para establecer el alcance total de los daños registrados este martes.

Japón se encuentra dentro del llamado Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona de intensa actividad sísmica y volcánica. El país dispone de estrictas normas de construcción, sistemas de alerta temprana y protocolos de evacuación, pero los terremotos superficiales de gran intensidad pueden causar daños importantes.

Nota importante: El número de heridos, personas atrapadas, edificios dañados y hogares sin electricidad puede cambiar durante las próximas horas. La información debe comprobarse en los comunicados oficiales de la Agencia Meteorológica de Japón, el Gobierno japonés y las autoridades locales de Kumamoto.