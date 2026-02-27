El histórico regidor, que gobernó el municipio entre 1983 y 1991, ha fallecido esta madrugada. Su mujer, de 76 años, se encuentra ingresada en la UCI por inhalación de humo tras un fuego originado, presuntamente, en la chimenea del salón.

La localidad altoaragonesa de Ayerbe se ha despertado conmocionada por la trágica muerte de quien fuera su alcalde durante dos legislaturas, Agustín Aylagas. El veterano político ha perdido la vida en un incendio desatado en su domicilio particular, situado en la calle Garlin del municipio, según ha confirmado el actual primer edil, Antonio Biescas.

Un fuego virulento durante la madrugada

Los servicios de emergencia recibieron el aviso a través del 112 a la 1:35 de esta madrugada. El incendio, descrito como «muy virulento» y con una gran carga de humo, se localizó en el salón de la vivienda, un tercer piso de un edificio que, afortunadamente, no tuvo que ser desalojado en su totalidad.

Aunque las investigaciones oficiales siguen su curso, las primeras hipótesis apuntan a que el origen del fuego podría situarse en la chimenea del inmueble. Mientras que Aylagas falleció en el lugar, su esposa, de 76 años, fue rescatada con vida y trasladada de urgencia al Hospital Universitario San Jorge de Huesca, donde permanece ingresada en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Conmoción y luto oficial

La figura de Agustín Aylagas es recordada con gran afecto en Ayerbe. Su etapa al frente del ayuntamiento (1983-1991) marcó los primeros años de la democracia municipal en la localidad. Antonio Biescas lo ha descrito como una persona «muy querida» por sus vecinos, destacando su compromiso con este municipio de cerca de mil habitantes.

En señal de respeto y duelo, el Ayuntamiento de Ayerbe ha decretado este viernes como día de luto oficial. Además, se ha convocado a los vecinos a un acto de homenaje:

Cinco minutos de silencio: Se guardarán hoy a las 20:00 horas en las puertas del consistorio en memoria del exalcalde.

Este trágico suceso ha teñido de luto a la comarca de la Hoya de Huesca, que hoy recuerda la labor pública y humana de uno de sus representantes más históricos.