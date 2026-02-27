La CNMC abre un expediente sancionador al «streamer» por publicidad encubierta durante la presentación de La Velada 2025. El creador de contenido reacciona con humor ante la gravedad de una sanción que podría alcanzar las seis cifras.

El creador de contenido Ibai Llanos se encuentra en una situación legal sin precedentes. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha incoado un expediente por una «infracción grave» que podría derivar en una multa de entre 30.000 y 750.000 euros. La noticia ha provocado una respuesta inmediata del vasco, quien ha recurrido a la ironía apelando directamente al jefe del Ejecutivo.

El origen del conflicto: un descuido con el etiquetado

La infracción, cometida el pasado 19 de febrero, se basa en el incumplimiento de las obligaciones de transparencia publicitaria que la ley exige a los creadores de contenido de gran alcance. Según ha reconocido el propio Ibai ante sus seguidores, el problema surgió durante el directo de presentación de los artistas para La Velada 2025.

“Es por la presentación de artistas de La Velada 2025, que salían latas de Coca-Cola y no puse el #publi. Pongo aquí el #publi por si acaso”, explicó el streamer, asumiendo que el emplazamiento de producto no fue debidamente señalizado.

El mensaje viral a Pedro Sánchez

Al conocer la magnitud de la sanción económica a través de la prensa, Ibai no dudó en utilizar sus redes sociales para enviar un mensaje directo a Pedro Sánchez: “¿Cómo le haces esto a un hermano?”. El comentario, que mezcla la broma con la incredulidad ante la cuantía de la multa, se ha vuelto viral en cuestión de minutos, reflejando la cercanía —real o paródica— que el streamer ha mostrado en otras ocasiones con el presidente.

Sin embargo, detrás del tono humorístico subyace una realidad regulatoria estricta. La CNMC vigila de cerca a los «usuarios de especial relevancia» para garantizar que el público identifique claramente cuándo está recibiendo publicidad, equiparando las obligaciones de los grandes canales de Twitch con las de las cadenas de televisión tradicionales.

Un aviso para el sector

Este expediente marca un antes y un después para la industria del entretenimiento digital en España. Con La Velada 2025 en plena fase de promoción, el equipo de Ibai deberá ajustar sus protocolos para evitar que los acuerdos con grandes marcas deriven en infracciones graves del artículo 94 de la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Mientras se resuelve el proceso administrativo, Ibai continúa con su actividad habitual, aunque ahora con el foco puesto en cómo un simple olvido de un hashtag puede terminar en un conflicto directo con los organismos reguladores del Estado.