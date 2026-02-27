La Policía Nacional, en colaboración con Europol, desmantela una organización asentada en la Costa del Sol y Granada. Los criminales camuflaban hachís y cocaína en camiones de gran tonelaje utilizando infraestructuras de empresas de transporte legal.

Una operación conjunta entre la Policía Nacional y Europol ha logrado desarticular una sofisticada organización criminal dedicada al transporte internacional de estupefacientes. La red, que operaba principalmente desde las provincias de Málaga y Granada, se había especializado en el envío de grandes cargamentos de droga hacia países de Europa del Este.

Logística empresarial al servicio del crimen

La investigación ha revelado que la organización no solo contaba con almacenes propios, sino que utilizaba de forma fraudulenta la infraestructura comercial y logística de diversas empresas de transporte. El modus operandi consistía en ocultar la droga entre mercancía legal dentro de camiones de gran tonelaje, lo que les permitía cruzar fronteras europeas bajo una apariencia de normalidad comercial.

La operación policial se ha ejecutado en dos fases estratégicas, logrando descabezar por completo la estructura delictiva:

Primera fase: Los agentes lograron interceptar un cargamento de casi dos toneladas de hachís y detuvieron a tres integrantes de la red.

Los agentes lograron interceptar un cargamento de casi y detuvieron a tres integrantes de la red. Segunda fase: Se intervinieron 55 kilos de cocaína en operativos coordinados entre Francia y España. En esta etapa fueron arrestadas cuatro personas más, entre las que figura el líder de la organización.

Un nodo estratégico en la Costa del Sol

El asentamiento de esta red en la Costa del Sol y Granada confirma, una vez más, la importancia estratégica de Andalucía como punto de salida para el narcotráfico internacional. La implicación de Europol ha sido clave para rastrear las ramificaciones de la red en el resto del continente y coordinar las intervenciones en territorio francés.

Los siete detenidos han pasado a disposición judicial, mientras que la Policía continúa analizando la documentación intervenida en los registros para determinar si existen más empresas de transporte implicadas en esta trama logística.