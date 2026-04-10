La investigación del accidente ferroviario ocurrido el pasado 18 de enero, que lamentablemente se cobró la vida de 46 personas, ha dado un paso administrativo relevante. La jueza de Montoro ha aceptado formalmente la entrada de la administración regional en el proceso judicial.

Claves de la resolución judicial

La participación de la Junta tendrá matices específicos definidos por la magistrada:

Representación: La personación se realiza a través de las consejerías de Sanidad, Presidencia y Emergencias .

La personación se realiza a través de las consejerías de . Figura Jurídica: Se le ha asignado la calidad de «actor civil» .

Se le ha asignado la calidad de . Alcance Limitado: Al no ser acusación particular, la Junta solo podrá reclamar gastos extraordinarios y perjuicios económicos derivados del accidente. No tendrá potestad para solicitar nuevas pruebas o diligencias de instrucción.

Contexto y Acciones Paralelas

La portavoz del Gobierno andaluz, Carolina España, ha subrayado que la estrategia de la administración se divide en dos frentes:

Vía Judicial: La personación aceptada para recuperar costes operativos y de emergencia. Vía de Acompañamiento: El trabajo del comisionado especial, creado específicamente para dar apoyo integral a las familias de las víctimas.

Situación de otras administraciones

A diferencia de la Junta de Andalucía, otros entes locales no han corrido la misma suerte en los juzgados:

Ayuntamientos de Huelva y Punta Umbría: La jueza no admitió su personación como acusación particular.

La jueza su personación como acusación particular. Respuesta: Ambos ayuntamientos ya han anunciado que recurrirán la decisión para intentar formar parte activa del proceso.