Se informa que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha facilitado los resultados correspondientes a la nueva edición del sorteo de la Bonoloto celebrada el viernes 10 de julio de 2026. Los datos que se recogen a continuación proceden de la comunicación oficial emitida por la citada entidad y se reproducen con carácter informativo.

Se recuerda que otros sorteos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), entidad distinta a la responsable del presente sorteo. La presente información se limita exclusivamente al resultado oficial facilitado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora de la Bonoloto — viernes 10 de julio de 2026: 08, 12, 16, 26, 28, 45. Complementario: 5. Reintegro: 5.

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del reintegro indicado en el billete.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se establece que en la Bonoloto se seleccionan seis números comprendidos entre el 1 y el 49. Se realizan sorteos con periodicidad de lunes a viernes, correspondiendo al sorteo informado la fecha del viernes 10 de julio de 2026. La apuesta sencilla tiene un coste de 1 € por combinación. Se dispone la posibilidad de efectuar apuestas múltiples y abonos según las modalidades oficiales ofrecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se indica que los premios de hasta 2.000 € pueden ser cobrados en los puntos de venta autorizados. Los importes superiores deben reclamarse en las entidades colaboradoras que se indiquen por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para la percepción de premios se exigirá la presentación del billete legítimo y la acreditación documental que corresponda. Se recuerda que el plazo de caducidad para solicitar el cobro es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Se aplicarán las retenciones fiscales que procedan sobre importes superiores al umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se señala que la Bonoloto forma parte de la oferta de juego gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que su celebración se organiza con periodicidad de lunes a viernes. La gestión administrativa y la publicación de resultados son realizadas por la entidad citada, siguiendo la normativa vigente aplicable al juego en España.

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para verificación y detalles adicionales, puede consultarse la fuente oficial: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).