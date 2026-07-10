Se informa que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebró la nueva edición de sus sorteos correspondiente al viernes 10 de julio de 2026. Los datos han sido facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se reproducen a continuación con carácter informativo. Se indica la combinación extraída en cada producto y las modalidades vinculadas a la jornada. Los comprobantes podrán ser verificados en puntos de venta autorizados y en la web oficial JuegosONCE.

Eurojackpot: 13, 25, 28, 42, 45 — Números Estrella: Soles 05, 12

Super 11: 01, 05, 20, 23, 25, 26, 30, 38, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 56, 59, 64, 67, 74, 77 — Premio: Último sorteo del día (17:00)

Triplex de la ONCE: 365 — Premio: Último sorteo del día (17:00)

Escrutinio y categorías de premios de la ONCE

Se facilita a continuación la relación por producto de las combinaciones extraídas en la jornada del 10 de julio de 2026. La comprobación de los derechos se podrá efectuar en los puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje de los premios es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Eurojackpot

Se establece la combinación principal formada por los números 13, 25, 28, 42, 45, acompañada de los Números Estrella indicados como Soles 05, 12. Los premios correspondientes a esta modalidad podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la página oficial de la ONCE. El plazo de canje operará por tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Se indica la relación de números premiados en la sesión correspondiente al viernes 10 de julio de 2026: 01, 05, 20, 23, 25, 26, 30, 38, 41, 42, 43, 45, 51, 52, 56, 59, 64, 67, 74, 77. El premio asignado a esta extracción figura como «Último sorteo del día (17:00)». La validez y el cobro deberán confirmarse en los canales oficiales de la ONCE dentro del plazo de tres meses.

Triplex de la ONCE

Se comunica que el número extraído en el Triplex fue el 365, con la modalidad de premio indicada como «Último sorteo del día (17:00)». Los titulares de boletos disponen de un plazo de tres meses para efectuar el cobro en los puntos establecidos por la ONCE o a través de su plataforma oficial.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La mecánica varía en función del producto: Eurojackpot combina cinco números principales con números estrella; Super 11 y Triplex se rigen por las modalidades propias de la ONCE con paneles y sorteos específicos. Las modalidades de apuesta y el coste de los boletos son los establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y podrán consultarse en los canales oficiales.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se recuerda que el plazo para la presentación y el cobro de los premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo (equivalente a tres meses). Las cantidades que superen el umbral exento fijado por la Agencia Tributaria estarán sujetas a retención conforme a la normativa vigente. Los interesados deberán acudir a los puntos de cobro autorizados o a los procedimientos administrativos habilitados por la ONCE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos referidos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). En el ámbito estatal convive con otros operadores, entre ellos la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), que gestiona diferentes productos. La periodicidad de cada sorteo se ajusta a la programación oficial de la ONCE; algunas extracciones se celebran diariamente y otras con cadencia específica.

Verificación oficial

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y los premios deben comprobarse en los canales indicados por dicha entidad.

Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE)