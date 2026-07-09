Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 9 de julio de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams y ONCE.
Lotería Nacional
Primer premio: 300000
Reintegros: 7, 3 y 6
La Primitiva
22 · 28 · 30 · 35 · 38 · 43
Complementario: 03
Reintegro: 8
Joker: 1482783
Bonoloto
09 · 15 · 17 · 29 · 32 · 48
Complementario: 36
Reintegro: 6
EuroDreams
05 · 14 · 18 · 22 · 33 · 35
Número Sueño: 04
ONCE
Mi día de la ONCE
28 de marzo de 2004 · número de la suerte 04
Super 11
05, 06, 09, 12, 19, 21, 33, 34, 41, 46, 52, 54, 64, 69, 70, 73, 75, 81, 82, 85 — Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
502 — Último sorteo del día (21:15)
Cupón Diario
80962 — Serie 029 — 500.000 € — Reintegros 8 / 2
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.