La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha celebrado la nueva edición de la Lotería Nacional correspondiente al sábado 18 de julio de 2026. Los siguientes datos proceden de la comunicación oficial facilitada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen con carácter informativo.

El presente texto recoge el resultado del sorteo del sábado 18 de julio de 2026 y las indicaciones administrativas vinculadas a la cobranza de premios y a la vigencia de las cantidades obtenidas, conforme a la normativa vigente en materia de juegos y apuestas.

Combinación/números premiados

Primer premio: 600000

Segundo premio: —

Reintegros (décimos): 0, 1, 7 — importe por décimo: 600 euros.

Escrutinio y categorías de premios de Lotería Nacional

Se informa que, en este sorteo de Lotería Nacional, se ha registrado el primer premio indicado y que no consta asignación de segundo premio en la relación suministrada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Los reintegros se corresponden con los dígitos señalados por décimo y se abonan conforme a las tablas oficiales de premios publicadas por SELAE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Lotería Nacional se desarrolla mediante billete fraccionado en décimos. Cada billete está identificado por un número de cinco cifras y puede constar de diversas series. Los décimos constituyen la unidad de participación habitual. Tradicionalmente, los sorteos de jueves incluyen premios de menor cuantía y los sorteos de sábado incorporan premios de mayor cuantía y categorías adicionales. Las modalidades y el coste del décimo se ajustan a las condiciones establecidas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) para cada sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios caducan a los tres meses desde el día siguiente al sorteo; en términos administrativos se recuerda el plazo de 90 días naturales para iniciar los trámites de cobro en las entidades autorizadas por SELAE. Las cantidades estarán sujetas a retenciones conforme a la normativa fiscal aplicable, teniendo en cuenta el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La gestión y organización del sorteo corresponden a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). La Lotería Nacional es un sorteo regular de carácter público, con celebraciones semanales; se distingue de otros productos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), que opera bajo régimen y calendarios distintos.

Verificación oficial

La comprobación definitiva de los números y premios debe realizarse en las fuentes oficiales. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)