Se informa que, según los datos facilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), se ha celebrado la edición correspondiente al sábado 18 de julio de 2026 de varios productos gestionados por dicha entidad. Los resultados que a continuación se detallan se han comunicado oficialmente por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y se reproducen con carácter informativo.

Se recuerda que la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) gestiona otros juegos del ámbito estatal; en este texto se hace referencia exclusiva a los sorteos operados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) en la fecha indicada.

Combinación y números premiados

Super 11: 01, 09, 12, 15, 22, 39, 41, 43, 61, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 83

Triplex de la ONCE: 699

Super 11

Se comunica que la combinación del Super 11 correspondiente al último sorteo del día (12:00) es la indicada más arriba. Los premios podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE. El plazo de canje se establece en tres meses desde la fecha del sorteo, conforme a la normativa vigente de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Triplex de la ONCE

Se comunica que el número ganador del Triplex de la ONCE en el último sorteo del día (12:00) es el 699. Los resultados podrán verificarse en los canales oficiales y el boleto premiado deberá presentarse para su cobro dentro del plazo de tres meses desde la fecha del sorteo.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio y la asignación de categorías de premios se realizan según los criterios establecidos por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). A efectos informativos se han reproducido exclusivamente los números facilitados por la ONCE; las categorías y cuantías oficiales deben ser consultadas en la fuente emisora.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que cada producto de la ONCE dispone de su propia mecánica y modalidades de apuesta. El Triplex se identifica por un número de tres cifras; el Super 11 ofrece combinaciones múltiples según la modalidad operativa. El coste de las apuestas y las modalidades disponibles se publican en la web oficial y en puntos de venta autorizados.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se establece que el plazo para efectuar el cobro de los premios será de 90 días naturales desde la fecha del sorteo. Asimismo, se aplicarán las retenciones fiscales vigentes; se recuerda la existencia del umbral exento determinado por la Agencia Tributaria, que deberá ser consultado en la normativa fiscal aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos referidos son gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La programación y periodicidad de cada producto se encuentran disponibles en la información oficial proporcionada por la ONCE y pueden variar según calendario operativo.

Verificación oficial

Las cifras y combinaciones indicadas deberán ser verificadas en la fuente oficial. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).

Por último, se advierte que este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).