Los resultados correspondientes a los sorteos de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) celebrados el viernes 31 de julio de 2026 han sido facilitados por la propia entidad y se reproducen a continuación con carácter informativo. Se recuerda que, en paralelo, la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) gestiona otras modalidades de juego de ámbito estatal.

La presente información corresponde a la nueva edición del sorteo celebrada el 31 de julio de 2026 y se ha dispuesto conforme a los datos oficiales comunicados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Los premios podrán ser comprobados en puntos de venta autorizados y en la web oficial de JuegosONCE.

Combinación y números premiados (sorteo ONCE, 31 de julio de 2026)

Eurojackpot: 04, 10, 20, 40, 41 · Premio Soles: 04, 06

Super 11: 02, 08, 10, 21, 23, 26, 30, 34, 37, 38, 40, 41, 48, 52, 54, 56, 71, 74, 83, 85 · Premio: Último sorteo del día (17:00)

Triplex de la ONCE: 299 · Premio: Último sorteo del día (17:00)

Eurojackpot

La combinación ganadora de Eurojackpot para el 31 de julio de 2026 queda recogida en la cabecera. Los resultados se podrán verificar en puntos de venta autorizados y en la sede electrónica de JuegosONCE. El plazo de canje establecido por la ONCE es de tres meses desde la fecha del sorteo.

Super 11

Los números consignados para la modalidad Super 11 corresponden al listado publicado en la sección de combinación. Se indica que el premio asociado a este bloque fue fijado para el último sorteo del día, celebrado a las 17:00. Los billetes ganadores deberán ser presentados en los canales oficiales para su cobro dentro del plazo reglamentario de tres meses.

Triplex de la ONCE

El número consignado para el Triplex de la ONCE en la jornada del 31 de julio de 2026 ha sido el 299, con la referencia de premio para el último sorteo del día (17:00). La validez y el cobro del boleto se realizarán conforme a las normas internas de la ONCE y dentro del plazo de canje señalado.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Las distintas modalidades incluidas en este comunicado son gestionadas por la ONCE con reglas específicas para cada producto: Eurojackpot presenta una combinación de números principales y complementarios; Super 11 agrupa una serie de cifras predeterminadas; Triplex opera sobre una combinación de tres dígitos. El coste de cada apuesta y las modalidades disponibles son establecidos por la ONCE y podrán consultarse en su normativa y en puntos de venta.

Escrutinio y categorías de premios de ONCE

El escrutinio se ha realizado conforme a los procedimientos oficiales de la ONCE. Las categorías y cuantías de los premios quedan fijadas por la normativa del operador y podrán ser consultadas en la información oficial. Los premios deberán ser canjeados en el plazo de tres meses desde la fecha del sorteo.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios podrán ser cobrados en los canales habilitados por la ONCE. Se establece un plazo de 90 días naturales para la gestión administrativa del cobro, equivalente al plazo de tres meses indicado anteriormente. Las retenciones fiscales se aplicarán conforme a la normativa vigente y los importes iguales o inferiores al umbral de exención establecido por la Agencia Tributaria quedarán sujetos a la normativa fiscal aplicable.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Los sorteos publicados corresponden a la programación diaria incorporada por la ONCE; las referencias a “último sorteo del día (17:00)” figuran en los datos oficiales. Se recuerda que otras loterías de ámbito nacional son gestionadas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Verificación oficial

Los datos aquí reproducidos se han tomado de la fuente oficial y deberán ser verificados en los canales habilitados por la entidad. Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).