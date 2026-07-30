La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha hecho públicas las cifras correspondientes a la nueva edición del sorteo de La Primitiva celebrada el jueves 30 de julio de 2026. Los datos que se ofrecen en la presente información proceden de los registros oficiales facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y han sido recogidos conforme a la comunicación institucional emitida tras el acto del sorteo. La presente reseña se ofrece con carácter informativo y administrativo, atendiendo a la normativa vigente sobre comunicación de resultados.

Combinación ganadora: 07, 16, 28, 31, 34, 41 — Complementario: 47 — Reintegro: 1 — Joker: 9282801

Escrutinio y categorías de premios de La Primitiva

Se informa que, conforme al escrutinio oficial facilitado por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), las categorías de premio se estructuran de la manera siguiente: especial por 6 más reintegro; 1.ª categoría: 6 aciertos; 2.ª categoría: 5 aciertos más número complementario; 3.ª categoría: 5 aciertos; 4.ª categoría: 4 aciertos; 5.ª categoría: 3 aciertos; y premio por reintegro. En el presente comunicado se incluyen exclusivamente las combinaciones numéricas oficializadas por la SELAE en la fecha indicada.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

La Primitiva se juega seleccionando seis números entre el 1 y el 49 en cada apuesta. Los sorteos se celebran habitualmente los jueves y los sábados; la presente publicación se refiere al sorteo del jueves 30 de julio de 2026. El coste de la apuesta sencilla se fija en 1 € por combinación, con la posibilidad de añadir la modalidad adicional Joker mediante la adquisición del correspondiente boleto complementario. Las condiciones comerciales y las modalidades disponibles son las que se hallan reguladas por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser reclamados en el plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, conforme a la normativa vigente. El cobro de los importes se efectuará por los canales habilitados por la SELAE y por las entidades colaboradoras previstas en la regulación aplicable, de acuerdo con la cuantía del premio. Se recuerda que los premios están sujetos a retenciones fiscales de conformidad con la normativa tributaria; únicamente quedarán exentos aquellos importes que se sitúen por debajo del umbral exento fijado por la Agencia Tributaria.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Primitiva es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) como parte del conjunto de juegos de ámbito nacional. Otros organismos, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), operan sorteos distintos bajo sus respectivos marcos regulatorios. La periodicidad oficial de La Primitiva contempla celebraciones regulares los jueves y los sábados, tal y como se aplica en el calendario de la SELAE.

Verificación oficial

Los resultados aquí consignados deben considerarse conforme a la información difundida por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para verificación oficial se remite al siguiente enlace: Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Para información adicional y comprobación definitiva se recomienda la consulta directa de la fuente oficial indicada.