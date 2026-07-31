Se informa que, según los datos facilitados por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), se ha celebrado la nueva edición del sorteo de Euromillones correspondiente al viernes 31 de julio de 2026. Se comunica que la combinación ganadora y los elementos adicionales han sido publicados por el organismo responsable del sorteo.

Se recuerda que la información se proporciona en base a la difusión oficial de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y que cualquier discrepancia deberá ser consultada en la fuente institucional indicada.

Combinación ganadora — Euromillones

Combinación: 10, 24, 25, 31, 45

Números Estrella: 04, 05

El Millón: DWC11615

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

Se informa que la comprobación de boletos y el escrutinio se efectuarán conforme a los criterios oficiales establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se indica que Euromillones dispone de 13 categorías de premios, que abarcan desde coincidencias parciales hasta la combinación completa. Se especifica, además, que el código alfanumérico de El Millón publicado corresponde al sorteo indicado y que dicho código resulta elegible para el premio fijo de 1.000.000 € entre los boletos validados en España.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se recuerda que la mecánica consiste en seleccionar 5 números del 1 al 50 y 2 Estrellas del 1 al 12. Se indica que los sorteos se celebran martes y viernes. Se establece que la apuesta sencilla tiene un coste de 2,50 € y que, en España, la participación en El Millón comporta un recargo adicional de 1 € por boleto. Se informa que el fondo de premios cuenta con un bote mínimo garantizado de 17 millones €.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se dispone que los premios deberán ser cobrados dentro del plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, según la normativa aplicable. Se recuerda que la tramitación administrativa del cobro estará sujeta a las retenciones y obligaciones fiscales vigentes, aplicándose el umbral exento establecido por la Agencia Tributaria en cada ejercicio.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Se informa que la gestión del sorteo corresponde a la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que otros sorteos y organizaciones, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), gestionan modalidades distintas en el ámbito nacional.

Verificación oficial

Se recomienda verificar los resultados en la fuente oficial. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Además, este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

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