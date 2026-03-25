El programa de David Broncano en TVE se ve obligado a rectificar tras publicar un mensaje en redes sociales que utilizaba términos competitivos para hablar de la enfermedad. La respuesta de los espectadores ha forzado una disculpa inmediata del espacio de La 1.

El inicio de la emisión de ‘La Revuelta’ de este miércoles, 25 de marzo de 2026, ha estado marcado por una rectificación necesaria tras la polémica generada en las últimas horas. Como es habitual en el formato de El Terrat para TVE, David Broncano comenzó el programa cediendo el micrófono al público, momento en el que Ana, una joven superviviente de cáncer, tomó la palabra para agradecer la visibilidad otorgada a la fundación Unoentrecienmil, dedicada a la curación de la leucemia infantil.

La joven relató su experiencia personal, recordando que esta semana se cumplen cuatro años desde su primer diagnóstico de linfoma de Hodgkin a los 14 años. La intervención sirvió para poner en valor los más de 260.000 euros recaudados para la causa gracias a la plataforma del programa. Sin embargo, el conflicto surgió cuando el equipo de redes sociales del espacio compartió el vídeo del momento con el mensaje: «Se puede ganar al cáncer».

Críticas de los espectadores al lenguaje bélico

La publicación en la red social X (antes Twitter) no tardó en despertar un aluvión de críticas por parte de los usuarios, quienes cuestionaron el uso de términos propios de una competición para referirse a un proceso de salud. «Al cáncer no ‘se le gana’. No es un torneo ni una competición. Es una enfermedad y hay quien se recupera y quien no», señalaba una espectadora, subrayando que las personas que fallecen no deben ser consideradas «perdedores».

Otros usuarios se sumaron a la queja denunciando el «lenguaje bélico» recurrente en estos diagnósticos, insistiendo en que la recuperación es una cuestión de medicina y fortuna, y no de valentía o inteligencia superior por parte de los supervivientes.

La rectificación inmediata de ‘La Revuelta’

Ante el revuelo generado y la sensibilidad del tema, el equipo que lidera David Broncano no ha tardado en entonar el ‘mea culpa’. A través de un mensaje oficial, el programa ha reconocido su error de forma directa: «Toda la razón, cansa bastante ese código bélico con el cáncer. Un desliz total».

Con esta disculpa inmediata, ‘La Revuelta’ intenta cerrar una crisis de imagen y estilo editorial, reafirmando su compromiso con la causa de la fundación Unoentrecienmil, pero aceptando la necesidad de cuidar el lenguaje en temas de salud pública para evitar herir la sensibilidad de pacientes y familiares que atraviesan la enfermedad.