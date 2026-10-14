Swisslog estará presente en la feria “Logistics & Automation” de Madrid, donde mostrará cómo la robótica, la automatización y el software más avanzados pueden combinarse para crear operaciones de almacén más flexibles y eficientes.

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‹ › Foto 1 de 4 Swisslog estará "Ready for the NEXT" en Logistics & Automation Madrid 2026

La feria se llevará a cabo del 11 al 12 de noviembre en IFEMA, Madrid, y bajo el lema “Ready for the NEXT”, Swisslog exhibirá la próxima generación de automatización inteligente de almacenes.

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En su stand, ubicado en el pabellón 4, stand 4C10, los asistentes podrán conocer soluciones diseñadas para apoyar el almacén autónomo del futuro, incluyendo demostraciones en vivo del robot R5 de AutoStore y el AMR KMP 1500 de KUKA.

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Albert Sánchez Espinosa, Branch Manager Iberia de Swisslog, participará en una mesa redonda el 12 de noviembre, donde se discutirá sobre la automatización logística y cómo evolucionar desde el primer robot hasta un almacén inteligente.

La participación de Swisslog reafirma su compromiso con el mercado logístico español, presentando soluciones avanzadas que buscan satisfacer las necesidades operativas actuales y futuras.