Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado presentaron este martes el balance de desapariciones en España correspondiente al año 2025. Los datos, expuestos por la secretaria de Estado de Seguridad, Aina Calvo, y la directora del CNDES, Pilar Muniesa, arrojan una luz de optimismo moderado: el volumen de denuncias ha descendido un 5 % respecto al ejercicio anterior, situándose en un total de 25.086 investigaciones.

Eficacia en las primeras 72 horas

Uno de los puntos clave del informe es la alta tasa de resolución. Según las autoridades, el 95 % de las desapariciones fueron esclarecidas con éxito. La rapidez de la intervención policial ha sido determinante, ya que el 50 % de estos casos se resolvieron en los primeros tres días posteriores a la interposición de la denuncia.

Este dato refuerza la importancia de notificar la ausencia de una persona de forma inmediata, rompiendo con el falso mito de que es necesario esperar 24 o 48 horas.

Menores y reincidencia: los perfiles del informe

El informe detalla que, aunque se registraron más de 25.000 denuncias, estas corresponden en realidad a 16.024 personas físicas (una cifra un 1,1 % menor que en 2024). Esta diferencia se explica por la reincidencia:

Un porcentaje significativo de las denuncias corresponden a personas que desaparecen de forma recurrente.

Este fenómeno es especialmente común en el caso de los menores de edad, quienes a menudo acumulan varios expedientes de desaparición en un mismo año.

Presentación a las familias

La presentación del informe contó con la presencia de asociaciones de familiares de víctimas, representantes de las distintas policías y miembros de las fuerzas armadas. Durante el acto, se subrayó la labor de coordinación del Centro Nacional de Personas Desaparecidas (CNDES) como pieza fundamental para mantener estas tasas de éxito en la localización de ciudadanos.