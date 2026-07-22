El lateral derecho, procedente del Deportivo de La Coruña, fue presentado este jueves por Edu Villegas tras apostar por el estilo ofensivo y la valentía del conjunto caballa.

La AD Ceuta FC sigue apuntalando su plantilla de cara a la nueva temporada y este jueves ha hecho oficial la presentación de Álex Petxarromán. El lateral derecho llega para reforzar el carril diestro en una operación que el director deportivo, Edu Villegas, destacó durante el acto como un importante esfuerzo de la entidad para incorporar a un futbolista cotizado en la categoría.

Un lateral derecho de perfil natural y ofensivo

Durante la presentación, Edu Villegas agradeció la disposición del jugador y las facilidades dadas por su club de origen para cerrar el traspaso:

«Quiero dar las gracias al Deportivo de La Coruña por el excelente trato y por facilitarnos la llegada de un jugador codiciado por varios clubes de Segunda División. Es un futbolista con experiencia en la categoría, de perfil natural, con una calidad y un talento ofensivo muy importantes. Consideramos que es una incorporación de gran valor».

Seducido por la propuesta de juego de José Juan Romero

Por su parte, Petxarromán mostró su entusiasmo por iniciar este nuevo reto en la Ciudad Autónoma y recalcó que el modelo táctico del equipo fue clave para tomar la decisión:

Estilo atractivo: «El proyecto deportivo del Ceuta me convenció desde el principio. Es un equipo con un estilo de juego diferente, atractivo, al que le gusta tener el balón y ser protagonista, y eso fue decisivo».

«El proyecto deportivo del Ceuta me convenció desde el principio. Es un equipo con un estilo de juego diferente, atractivo, al que le gusta tener el balón y ser protagonista, y eso fue decisivo». Buenas sensaciones con la dirección y el cuerpo técnico: Valoró la cercanía mostrada desde el primer contacto tanto por Edu Villegas como por el entrenador, José Juan Romero.

Valoró la cercanía mostrada desde el primer contacto tanto por Edu Villegas como por el entrenador, José Juan Romero. Integración rápida: «Desde que he llegado todo ha sido muy fácil. Los entrenamientos están siendo exigentes y muy intensos, pero todos nos estamos adaptando muy bien».

Ambición para la nueva campaña

Petxarromán elogió la identidad y la valentía del equipo demostradas la pasada campaña, confiando en que la continuidad del bloque sumada a los nuevos refuerzos permitirá completar un gran año: «Mantener la base del equipo y reforzarla con fichajes que hemos venido a ayudar puede hacer que este sea un año muy importante para todos», concluyó.