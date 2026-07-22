El centrocampista sevillano fue presentado oficialmente este martes junto al director deportivo, Edu Villegas, tras descartar ofertas importantes para vestir de nuevo la camiseta caballa.

La AD Ceuta FC ha hecho oficial este martes el regreso de un viejo conocido. Alejandro Meléndez vuelve a la disciplina del primer equipo para reforzar el centro del campo en una nueva temporada donde la ambición del club sigue en aumento. En el acto de presentación, el futbolista estuvo acompañado por el director deportivo de la entidad, Edu Villegas, quien no ocultó su satisfacción por cerrar esta incorporación.

«Un todocampista completo»

Edu Villegas quiso poner en valor el compromiso del futbolista al apostar por el proyecto ceutí pese al interés de otros equipos:

«Para mí y para el Ceuta es un privilegio, un orgullo y una gran satisfacción presentar de nuevo a Alejandro Meléndez. Ha disputado 54 partidos en el fútbol de élite y, pese a tener ofertas importantes de otros clubes, ha decidido volver a Ceuta porque lo siente y porque le honra».

Además, el director deportivo analizó las cualidades tácticas de Meléndez, calificándolo como un «todocampista»: «Tiene llegada, capacidad para filtrar pases interiores, asistir y aportar en todas las facetas del juego. Lo tiene todo».

Conexión intacta con el vestuario y el proyecto

Por su parte, Alejandro Meléndez se mostró entusiasmado por iniciar esta segunda etapa en la ciudad autónoma. «Es un placer volver a estar aquí. Estoy muy feliz de regresar a Ceuta», declaró el mediocentro.

Meléndez explicó que, pese a su paso por el Albacete —etapa que valoró de forma positiva tras haber disfrutado de bastante continuidad—, nunca perdió el contacto con el club caballa ni dejó de seguir su evolución:

Seguimiento del equipo: Reveló haber mantenido el contacto constante con Edu Villegas y con compañeros como Pedro López y Aisar.

Reveló haber mantenido el contacto constante con Edu Villegas y con compañeros como Pedro López y Aisar. El deseo de volver: Confesó que siempre existió una puerta abierta: «En Albacete he jugado bastantes partidos y he estado contento, pero siempre hemos tenido esa sensación de que, si surgía la oportunidad de volver a Ceuta, por qué no hacerlo».

Confesó que siempre existió una puerta abierta: «En Albacete he jugado bastantes partidos y he estado contento, pero siempre hemos tenido esa sensación de que, si surgía la oportunidad de volver a Ceuta, por qué no hacerlo». Confianza en el técnico: Destacó su relación con el entrenador y la exigencia de su metodología: «Conozco al míster perfectamente. Tiene una forma de entrenar en la que cree firmemente y que ha dado resultados. Todo el mundo confía en su idea y vamos a llegar al inicio de la temporada más que preparados».

Con esta incorporación, la AD Ceuta FC suma talento, experiencia en categorías superiores y un profundo conocimiento de la casa para afrontar los retos del nuevo curso.