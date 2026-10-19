Octubre es un mes crucial para los estudiantes, ya que puede determinar su rendimiento académico. Según el Departamento de Orientación de Highlands School Sevilla, es en este periodo cuando algunos alumnos comienzan a acumular horas de estudio sin resultados efectivos.

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Con el inicio del curso escolar, muchos estudiantes se encuentran con el ardor del aprendizaje, pero no siempre logran aprovechar el tiempo de forma eficaz. El Departamento de Orientación advierte que confundir horas de estudio con aprendizaje real es un error frecuente. Muchos alumnos pasan largas horas delante de los libros sin lograr efectivamente aprender.

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En este contexto, la concentración se presenta como uno de los principales retos de la educación actual. De acuerdo con datos de UNICEF España, el 92,5% de los adolescentes usa redes sociales y más de un 75% se mueve entre tres o más plataformas. Casi uno de cada diez jóvenes supera las cinco horas diarias en redes sociales durante la semana, según la misma fuente.

Los orientadores de Highlands School Sevilla aconsejan a las familias prestar atención no solo a las calificaciones, sino también al método de estudio. Para mejorar el rendimiento académico, recomiendan establecer un espacio de estudio ordenado y libre de distracciones, planificar las tareas, asignar prioridades, hacer descansos cortos, y utilizar técnicas activas como la creación de esquemas y resúmenes.

El objetivo no es simplemente aumentar las horas de estudio, sino enseñar a los alumnos a estudiar de manera más eficaz. Según el Departamento de Orientación, habilidades como la organización y la concentración son herramientas valiosas que beneficiarán a los estudiantes durante toda su vida.