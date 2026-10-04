AD Ceuta FC vs Oviedo
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Ficha del partido
- Jornada: 10 de Segunda División (LaLiga Hypermotion)
- Fecha y hora: domingo 18 de octubre de 2026, 14:00 h (hora peninsular)
- Estadio: Estadio Municipal Alfonso Murube
- Dónde ver: LaLiga Hypermotion: Movistar Plus+ (LALIGA TV Hypermotion), GOL y Orange (Fútbol 2). Algunos partidos, en abierto por TV autonómica.
Previa
El AD Ceuta recibe a Oviedo en el Estadio Municipal Alfonso Murube en la jornada 10 de Segunda División. El partido se juega el domingo 18 de octubre de 2026, 14:00 h (hora peninsular).
Cómo llegan
- AD Ceuta FC — 21º con 4 pts. Últimos partidos: W D L L L
- Oviedo — 8º con 11 pts. Últimos partidos: L W L W D
Clasificación de Segunda División
|#
|Equipo
|Pts
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|Forma
|1
|Eibar
|21
|8
|7
|0
|1
|18
|7
|W W W W W
|2
|Castellón
|19
|7
|6
|1
|0
|14
|2
|W W W W W
|3
|Almeria
|18
|8
|6
|0
|2
|13
|5
|W W W W W
|4
|Burgos
|14
|8
|4
|2
|2
|12
|9
|L W W W D
|5
|Girona
|13
|7
|4
|1
|2
|14
|8
|W W L W W
|6
|Mallorca
|13
|7
|4
|1
|2
|8
|3
|L W W D W
|7
|Sabadell
|12
|7
|3
|3
|1
|8
|6
|D W L W W
|8
|Oviedo
|11
|8
|3
|2
|3
|8
|8
|L W L W D
|9
|Tenerife
|11
|7
|3
|2
|2
|8
|9
|D L W D L
|10
|Leganes
|11
|8
|3
|2
|3
|6
|11
|L L W L D
|11
|Las Palmas
|10
|7
|3
|1
|3
|10
|11
|L L W D L
|12
|Sporting Gijon
|10
|7
|3
|1
|3
|5
|6
|L W L L W
|13
|Granada CF
|8
|7
|2
|2
|3
|10
|11
|L L D L W
|14
|Real Sociedad II
|8
|7
|2
|2
|3
|9
|10
|L L W D D
|15
|Eldense
|8
|8
|2
|2
|4
|8
|10
|W L L W D
|16
|Celta de Vigo II
|8
|7
|2
|2
|3
|8
|11
|D L L W L
|17
|Valladolid
|8
|7
|2
|2
|3
|6
|9
|W D L W D
|18
|Cadiz
|7
|8
|1
|4
|3
|11
|10
|W D L L L
|19
|FC Andorra
|6
|7
|2
|0
|5
|12
|15
|W L L L L
|20
|Cordoba
|6
|7
|2
|0
|5
|10
|16
|L W L L L
|21
|AD Ceuta FC
|4
|7
|1
|1
|5
|6
|17
|W D L L L
|22
|Albacete
|1
|8
|0
|1
|7
|5
|15
|L L L D L
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Datos actualizados automáticamente. Fuente: API-Football.