El artista madrileño visitó anoche el programa de Pablo Motos para presentar su último trabajo junto a Juan Magán, pero terminó sorprendiendo a la audiencia con una confesión sobre su futuro profesional. «Estoy hasta los cojones; la música es una falsedad», sentenció el cantante de Carabanchel.

La visita de Omar Montes a ‘El Hormiguero’ este martes, 24 de marzo, prometía ser una celebración del estreno del remix de Ayer la vi, su reciente colaboración con Juan Magán. Sin embargo, la entrevista dio un giro inesperado cuando el intérprete de El Pantalón aprovechó los micrófonos de Antena 3 para anunciar su retirada de la industria musical tras una década en la cima de las listas de éxitos.

«La música es una mierda»: los motivos del adiós

Con la franqueza que le caracteriza, el de Carabanchel explicó que el desgaste emocional y la falta de compañerismo en el sector han sido determinantes para tomar esta decisión. «Es duro, pero llevo ya diez años cantando. He disfrutado de mi sueño, pero llega un momento en el que ves que, para pegarse, hay que tirarse uno al otro», confesó ante un atónito Pablo Motos.

Montes cargó duramente contra el funcionamiento interno de la industria, calificándola de «falsedad» y denunciando que las relaciones se mueven exclusivamente por interés comercial. Según el artista, el apoyo entre compañeros desaparece en cuanto los números en las plataformas digitales descienden: «Si no estás pegado, pasan de ti. Solo quieren hacer TikToks si eres de Puerto Rico».

Crítica a la situación del género urbano en España

Otro de los puntos clave de su alegato fue la falta de protección al producto nacional frente a los artistas latinoamericanos. El cantante cuestionó por qué en el Top 50 de España predominan siempre nombres extranjeros, a diferencia de lo que ocurre en países como Argentina, México o Puerto Rico, donde se prioriza al talento local. «Aquí en España son siempre de fuera. ¿Por qué? Porque no tenemos el apoyo que deberíamos», argumentó.

Ante las bromas de Pablo Motos, que comparó su jubilación anticipada con la de deportistas de élite, Omar Montes se puso serio para reivindicar la importancia de la salud mental. «Esto no se trata de la edad. Hay gente que con veinte pocos se retira por problemas de salud mental. La música no es fácil; parece que estoy feliz en un videoclip, pero por dentro no lo estoy», admitió con crudeza.

Un futuro lejos de los escenarios

A pesar de que el presentador sugirió que podría tratarse de una estrategia de marketing para llenar conciertos —recordando casos previos como el de Andy y Lucas—, el invitado insistió en que su decisión es firme. «Necesito que sea el último año porque creo que me van a valorar más. Parece que me tengo que morir para que me escuchen; disfrutadme ahora que estoy vivo», zanjó.

Omar Montes aseguró que, tras diez años de éxitos y números uno, ya dispone de solvencia económica suficiente para dejar de trabajar, y que si continúa hasta final de año es por el amor que le profesa a su público. Sin embargo, su mensaje final fue tajante: si la situación de la industria no cambia radicalmente, este será el último capítulo de su carrera discográfica.