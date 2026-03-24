Los meteorólogos de Meteored y eltiempo.es dibujan un escenario de «estabilidad fresca» para las próximas festividades. Aunque predominará el tiempo seco, la formación de una cresta atlántica y el descolgamiento de aire ártico situarán las temperaturas hasta 3°C por debajo de la media en el norte y el este peninsular.

La incertidumbre meteorológica, factor tradicional de la Semana Santa en España, vuelve a ser protagonista este 2026. A escasos días del comienzo de las celebraciones, los expertos comienzan a perfilar un patrón marcado por la lucha entre las altas presiones y las pulsaciones de aire frío continental. Según los últimos análisis de portales de referencia como Meteored, la dinámica del chorro polar ondulado y la presencia de potentes anticiclones de bloqueo serán los elementos que dicten sentencia sobre las procesiones.

El fenómeno de la «cresta atlántica» y el bloqueo escandinavo

El arranque de la semana, especialmente a partir del Domingo de Ramos, estará condicionado por una situación de cresta atlántica al noroeste de la Península. Este fenómeno consiste en un anticiclón posicionado de sur a norte en el Atlántico que actúa como un muro, bloqueando el paso de las borrascas atlánticas tradicionales.

Sin embargo, como advierte el meteorólogo Samuel Biener, este bloqueo no es sinónimo de calor primaveral. Al contrario, favorece que el aire frío acumulado en el norte de Europa se deslice por el flanco oriental del anticiclón. José Miguel Viñas, experto de Meteored, señala la existencia de un patrón de bloqueo entre las Islas Británicas y Escandinavia que obligará al aire gélido del vórtice polar a circular hacia el sur, afectando directamente a España.

Descenso térmico: temperaturas por debajo de lo normal

Este flujo de aire continental provocará que la segunda mitad de la semana sea especialmente fresca. Las previsiones apuntan a que los termómetros se situarán entre 1 y 3 °C por debajo de la media estacional en gran parte del norte y el este peninsular.

Aunque se espera una «estabilidad casi generalizada» según los modelos de eltiempo.es, el ambiente será puramente invernal en algunas zonas. Para el viernes 27 de marzo, ya se prevén chubascos débiles en el Cantábrico y el Pirineo, preludio de la entrada de aire frío que ganará intensidad a partir del jueves.

La amenaza de la DANA en el Mediterráneo y Canarias

La mayor preocupación se centra en el área del Mediterráneo y las Islas Canarias. En estas regiones es donde existe una mayor probabilidad de que las precipitaciones superen los valores normales para la época. La experta en Ciencias Ambientales Andrea Tanta advierte sobre la formación de DANAs (Depresiones Aisladas en Niveles Altos) o bolsas de aire frío en altura.

Este escenario evoca precedentes como las primaveras húmedas de 2018 o las granizadas de 2019. Por tanto, aunque el sol pueda predominar en el inicio de la semana en el noroeste, la inestabilidad atmosférica en el Levante y el sur peninsular obligará a mirar al cielo con cautela ante la posibilidad de tormentas intensas y localizadas.

