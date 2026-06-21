AVISO PRE-SORTEO — Domingo, 21 de junio de 2026 — Sorteo ONCE

Se informa que, por tratarse de un sorteo que se celebra hoy, domingo 21 de junio de 2026, todavía no se han publicado los números ganadores ni los datos oficiales de las extracciones organizadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). La comunicación de los resultados será difundida por el operador competente una vez concluida la extracción y completados los procesos de verificación reglamentarios.

Con posterioridad al desarrollo del sorteo se podrá comprobar, entre otros extremos, la siguiente información:

La combinación ganadora correspondiente al número de cinco cifras y la serie adjudicada.

Los posibles complementarios o reintegros aplicables a las distintas modalidades, en caso de que procedan.

La validación de las modalidades diarias del Cupón y de los juegos activos vinculados a la jornada.

La relación de billetes o cupones premiados y la correspondiente distribución por series y porceptos estipulados por el regulador.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recuerda que, en los sorteos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), la combinación se determina mediante la extracción de un número de cinco cifras y una serie que acompaña al título de juego. Las apuestas se estructuran por número y por serie; la adjudicación de los premios se realiza en función de la coincidencia entre el número y la serie extraídos y los títulos emitidos.

Para las modalidades diarias del Cupón y los juegos activos vinculados, la mecánica será igualmente descrita por el operador en la información oficial: se especificarán los criterios de asignación de premios, las variantes de apuesta aceptadas y las condiciones de participación. En aquellos casos en que existan complementarios o reintegros, se indicará el procedimiento aplicado para su determinación y cobro.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está prevista a lo largo del día; la hora concreta de cada acto será comunicada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) a través de sus canales oficiales. Se recomienda que la consulta de los resultados se realice en las fuentes habilitadas por el operador para garantizar la fiabilidad de la información.

El seguimiento y la publicación de los resultados se llevará a cabo en el sitio oficial de la ONCE: https://www.juegosonce.es/. En caso de dudas o incidencias, se indica que la resolución y la información vinculante serán las que emita directamente el operador del juego.

Verificación de los premios

Una vez publicados los resultados, los títulos premiados deberán ser verificados en los puntos autorizados y mediante los canales oficiales habilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se aconseja conservar los justificantes de compra hasta que se confirme la liquidación de los premios por parte del operador.

Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).