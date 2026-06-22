Se comunica que hoy, lunes 22 de junio de 2026, se celebra el sorteo gestionado por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se informa igualmente que, en el momento de publicación de este aviso, todavía no se han hecho públicos los números ganadores ni los detalles definitivos de las combinaciones premiadas. Se recuerda que la extracción y la posterior publicación de resultados serán responsabilidad de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y que la difusión oficial se realizará por los canales habilitados por dicho operador.

Se indica a continuación la información que podrá ser comprobada y actualizada una vez que la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) proceda a la publicación oficial de los resultados:

La combinación premiada correspondiente al sorteo, que será identificada por el número de cinco cifras y la serie asociada.

La existencia de complementario y/o reintegro, en su caso, y la asignación de estos elementos a las categorías de premio correspondientes.

Las modalidades específicas del juego afectadas por el sorteo: extracción del número premiado de cinco cifras y serie, las modalidades diarias del Cupón y los juegos activos vinculados a esta jornada.

La relación de categorías y la correspondiente determinación de premios, según se haga pública por el organismo operador.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se informa que la mecánica del sorteo consiste en la extracción de un número de cinco cifras junto con la asignación de una serie, conforme a las bases reguladoras que rigen los juegos gestionados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se especifica que la identificación del billete o cupón ganador se realizará mediante la coincidencia entre el número extraído y la serie, y que las distintas combinaciones podrán generar categorías de premio diferenciadas.

Se recuerda que, dentro del ámbito de este sorteo, se contemplan las modalidades diarias del Cupón y otros juegos activos vinculados que se encuentren vigentes. Se aclara que las reglas particulares de cuantía, reparto y cobro de premios se establecerán por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y que serán las aplicables a la fecha del sorteo.

Horario y seguimiento oficial

Se comunica que la extracción se realizará a lo largo del día, conforme a la programación interna de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se podrá realizar el seguimiento oficial y la verificación de los resultados en la sede electrónica del operador. Para acceso directo a la información oficial se proporcionará el siguiente enlace: https://www.juegosonce.es/, donde se publicarán los datos verificados y la correspondencia de premios.

Verificación de los premios

Se hará constar que los resultados o listados que sean difundidos por este medio serán actualizados únicamente cuando la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) emita la información oficial y verificada. Se recomienda que la comprobación definitiva de billetes y cupones se efectúe en los canales y puntos de pago habilitados por el operador. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).