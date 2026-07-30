Se ha celebrado la nueva edición del sorteo de la Bonoloto organizada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE), correspondiente al jueves 30 de julio de 2026. Los datos oficiales se han facilitado por Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y se reproducen a continuación con carácter informativo. La combinación ganadora y los elementos complementarios han sido registrados conforme al procedimiento habitual del sorteo. La información se publica para conocimiento general y efectos administrativos.

Combinación ganadora: 01, 03, 09, 11, 17, 19

Complementario: 15

Reintegro: 3

Escrutinio y categorías de premios de Bonoloto

Se establecen las siguientes categorías de premios en la Bonoloto:

1ª categoría: 6 aciertos.

2ª categoría: 5 aciertos más el número complementario.

3ª categoría: 5 aciertos.

4ª categoría: 4 aciertos.

5ª categoría: 3 aciertos.

Reintegro: coincidencia del número de reintegro.

La asignación de premios y el reparto de las cuantías se efectúan conforme a las normas y tablas de reparto de la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). No se proporcionan aquí importes concretos; las cuantías se consultarán en la referencia oficial.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se juega seleccionando 6 números entre el 1 y el 49. Se informa de que, para la presente descripción, los sorteos se celebran de lunes a viernes y que una apuesta sencilla tiene un coste de 1 euro. Se permite formalizar apuestas múltiples y combinadas conforme a las modalidades que se ofrecen en puntos de venta y en los canales autorizados por SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Se podrán cobrar importes de hasta 2.000 euros en puntos de venta autorizados; los importes superiores deberán gestionarse en entidades colaboradoras habilitadas para abonos de mayor cuantía. Los derechos de cobro caducan a los 90 días naturales desde la fecha del sorteo, plazo tras el cual no se podrá reclamar premio. Se aplicarán las retenciones fiscales conforme a la normativa de la Agencia Tributaria; existen umbrales exentos establecidos por dicha entidad que determinarán la sujeción a retención.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

La Bonoloto es gestionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se recuerda que otros organismos, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), explotan productos distintos bajo normativa propia. La periodicidad y horario de celebración de los sorteos se regulan por la normativa administrativa vigente y por el reglamento de SELAE.

Verificación oficial

La verificación de los resultados se puede consultar en la fuente oficial. Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).