Los números premiados en el Cupón Diario y el Super ONCE se dan a conocer este martes, 14 de abril, en el sorteo ordinario de la organización

La ONCE celebra este martes, 14 de abril de 2026, una nueva jornada de sus sorteos habituales, ofreciendo a los participantes la posibilidad de obtener importantes premios a través del Cupón Diario y el Super ONCE. Como es costumbre cada día de lunes a jueves, el azar determinará la fortuna de miles de ciudadanos en todo el territorio nacional, manteniendo una tradición que se remonta a casi nueve décadas de historia en España.

El Cupón Diario: una tradición desde 1939

El Cupón Diario se consagra como el sorteo más longevo de la organización. Sus orígenes se sitúan el 8 de mayo de 1939, cuando nació bajo la denominación de «Cupón Pro-Ciegos». En aquellos años fundacionales, el sorteo operaba de forma independiente en las distintas provincias españolas. El coste por participación era de apenas 10 céntimos y la estructura del juego consistía en un número de tres cifras acompañado de una serie de cinco.

Con el paso del tiempo, el formato ha evolucionado para adaptarse a las necesidades actuales. En la configuración vigente, el Cupón Diario consta de un número de cinco cifras y un número de serie de tres. Este último componente es fundamental para optar a «La Paga», el sorteo asociado que otorga al ganador una cuantía de 36.000 euros anuales durante un periodo de 25 años.

Cabe recordar que, además de estas citas diarias, la ONCE diversificó su oferta en 1985 con la introducción de sorteos especiales. En la actualidad, los viernes destaca el Cuponazo, mientras que los sábados y domingos el protagonismo recae en el Sueldazo, ambos con premios de mayor cuantía que los repartidos durante las jornadas de lunes a jueves.

Funcionamiento y dinámica del Super ONCE

Por su parte, el Super ONCE ofrece una dinámica de juego distinta que se repite todos los días de la semana. Este sorteo se basa en una matriz de 80 números (del 1 al 80), de los cuales el participante debe seleccionar una combinación de entre 5 y 11 cifras. El orden de elección no influye en el resultado final.

Durante el acto del sorteo, que tiene lugar a las 21:15 horas, se extrae una combinación ganadora compuesta por 20 números. Los premios se distribuyen en función de la cantidad de aciertos obtenidos y del tipo de apuesta realizada, existiendo siete categorías diferentes según el volumen de números elegidos por el jugador (11, 10, 9, 8, 7, 6 o 5 números).

Resultados del sorteo de hoy, 14 de abril de 2026

Los números agraciados en la jornada de hoy se publican a partir de las 21:45 horas. A continuación, se detallan los resultados correspondientes:

• Resultado Cupón Diario de la ONCE: xxxxx de la serie xxx

• Resultado Super ONCE: xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx, xx y xx

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