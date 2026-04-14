MADRID – El Atlético de Madrid sufrió, resistió y finalmente celebró. Pese a caer 1-2 en el Civitas Metropolitano, el conjunto de Diego Pablo Simeone hizo valer el 0-2 de la ida para certificar un marcador global de 3-2 que le devuelve a las semifinales de la Champions League casi una década después.

Crónica de una resistencia épica

La noche empezó con el corazón en un puño para la afición colchonera. Un error de Lenglet a los 4 minutos permitió a Lamine Yamal abrir el marcador, y un golazo de Ferran Torres en el 23′ igualó momentáneamente la eliminatoria. El Barça de Flick amenazaba con una remontada histórica, dominando el balón con un 70% de posesión y asediando el área local.

Sin embargo, el Atlético reaccionó antes del descanso:

El gol del alivio: En el minuto 31, una contra letal armada por Griezmann y asistida por Marcos Llorente terminó con un remate certero de Ademola Lookman para el 1-2.

En el minuto 31, una contra letal armada por y asistida por terminó con un remate certero de para el 1-2. El muro argentino: Juan Musso se vistió de héroe con cinco paradas de mérito, incluyendo un remate a bocajarro a Fermín que evitó el desastre absoluto para los rojiblancos.

El factor VAR y el asedio final

La segunda mitad fue un monólogo blaugrana que se vio truncado en el minuto 79. Tras la revisión del VAR, Eric García vio la tarjeta roja directa por derribar a Sorloth siendo el último hombre. Aun con diez, el Barça lo intentó hasta el último suspiro con Araújo volcado al ataque, pero el marcador no se movió más.

Marcador Global: Cuartos de Final

Equipo Ida Vuelta Global Atlético de Madrid 2 1 3 FC Barcelona 0 2 2

Nueve años después de su última presencia en semis (2017), el «Cholismo» vuelve a estar entre los cuatro mejores de Europa, dejando en el camino a un Barça que, pese a ganar el partido de vuelta, murió en la orilla.