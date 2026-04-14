La lotería europea pone en juego un nuevo bote en su sorteo ordinario; conozca los números premiados y las estrellas de este martes

Este martes, 14 de abril de 2026, se celebra una nueva edición del sorteo de Euromillones, la lotería más relevante a nivel europeo. Como es habitual cada semana, la capital francesa, París, se convierte en el epicentro de la fortuna para millones de ciudadanos que participan desde los nueve países adscritos a este sistema de juego.

Un sorteo con proyección internacional

Desde su nacimiento el viernes 13 de febrero de 2004 en París, Euromillones ha consolidado su presencia en el continente. Actualmente, los participantes proceden de España, Francia, Reino Unido, Austria, Bélgica, Irlanda, Luxemburgo, Portugal y Suiza. Los sorteos tienen lugar de forma ininterrumpida cada martes y viernes en la capital gala, manteniendo un precio de dos euros por billete en el caso de las participaciones adquiridas en España.

La estructura de premios de esta lotería presenta una particularidad: a excepción del bote principal, el resto de las cuantías se fijan en función de la participación registrada en cada uno de los países integrantes. En términos globales, el importe destinado a premios corresponde al 50% de la recaudación total obtenida en cada jornada.

La gestión del bote y límites del premio

El funcionamiento del acumulado es uno de los mayores atractivos para los jugadores. En el supuesto de que no existan acertantes de primera categoría, la cifra se acumula para el sorteo inmediatamente posterior. No obstante, el reglamento establece un límite inicial de 190.000.000 euros.

Una vez alcanzada dicha cuantía, el bote permanece inalterable hasta que aparece un ganador de primera categoría. Durante ese periodo, el exceso de la recaudación se destina a incrementar los premios de la segunda categoría (5 números y 1 estrella). Al iniciarse un nuevo ciclo tras un sorteo con ganador en el límite máximo, la cifra en la que el bote se detiene se incrementa en 5.000.000 euros.

Resultado de Euromillones de hoy, martes 14 de abril de 2026

Los números premiados y las estrellas correspondientes al sorteo de esta noche se dan a conocer a partir de las 21:30 horas. A continuación, se detalla la combinación ganadora:

• Combinación ganadora: xx, xx, xx, xx y xx

• Estrellas: xx y xx

Es fundamental recordar que este medio de comunicación no se hace responsable de posibles errores o de las omisiones que pudieran existir en la publicación de estos datos. Se recomienda a todos los participantes contrastar sus boletos con la única lista oficial válida, que es la proporcionada por la sociedad estatal Loterías y Apuestas del Estado.