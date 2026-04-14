LIVERPOOL – La lluvia de Anfield no pudo ocultar las lágrimas. En una noche cargada de simbolismo, el Paris Saint-Germain de Luis Enrique dictó sentencia con un sólido 0-2, eliminando al Liverpool y sellando su pase a las semifinales de la Champions League con un contundente 4-0 en el global. El encuentro marcó, además, la última función europea de Mohamed Salah con la camiseta de los reds.

Dembélé silencia Anfield

Pese al empuje histórico que siempre garantiza el estadio inglés, el PSG no se dejó intimidar. Aunque el Liverpool mejoró en la segunda mitad con la entrada de Gakpo y Salah (quien ingresó prematuramente por la lesión de Ekitiké), la falta de puntería y la solvencia de Safonov bajo palos frustraron cualquier intento de remontada.

El momento clave llegó en el minuto 72. Con el Liverpool volcado al ataque y tras un penalti anulado a Mac Allister por el VAR, Ousmane Dembélé aprovechó un contragolpe para batir a Mamardashvili con un disparo ajustado. Ya en el tiempo añadido, el «Mosquito» firmó su doblete particular para cerrar una eliminatoria en la que el PSG fue superior en ambos frentes.

El fin de una era para Mohamed Salah

La noticia más emotiva de la noche fue el adiós del «Faraón». Salah, que termina su etapa en el club de Merseyside, no pudo obrar el milagro en su última noche de Champions de rojo. Al pitido final, el egipcio se despidió de la grada que lo encumbró como leyenda, dejando un vacío difícil de llenar en la delantera de Anfield.

Estadísticas y Ficha Técnica

Liverpool Detalle PSG 0 Resultado (Vuelta) 2 0 Resultado (Ida) 2 0 Global 4 O. Dembélé (72′, 90′) Goleadores –

Incidencias: Partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League. El colegiado Maurizio Mariani amonestó a Mac Allister y Konaté por el bando local. El PSG sufrió las bajas por lesión de Nuno Mendes y Désiré Doué durante el encuentro.

Luis Enrique ya espera rival en semifinales tras una eliminatoria impecable donde sus pupilos supieron sufrir cuando fue necesario y golpear con una efectividad letal. ¿Crees que este PSG tiene finalmente la madurez necesaria para levantar su primera «Orejona»?