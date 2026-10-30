Los Mossos d’Esquadra refuerzan la vigilancia en Cataluña ante las nuevas convocatorias del grupo Blocus distribuidas por WhatsApp, mientras Madrid despliega a más de 200 agentes de la Policía Naciona

Los Mossos d’Esquadra mantienen en alerta sus dispositivos tanto en la ciudad de Barcelona como en los pasos fronterizos con Francia ante la sospecha de que grupos de saqueadores procedentes del país vecino intenten cruzar a territorio español para participar en los actos de violencia y pillaje anunciados para este fin de semana. Pese a que el canal oficial del colectivo Blocus BCN en la plataforma Telegram fue clausurado por mediación de la Unidad Nacional de Retirada de Contenidos Ilícitos en Internet (UNECI) a petición de la policía autonómica, las convocatorias se han amplificado y difundido de forma masiva a través de múltiples grupos privados de WhatsApp. Ante este escenario, las fuerzas de seguridad en Cataluña y Madrid han diseñado operativos especiales para blindar las principales zonas comerciales.

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Consignas para provocar incendios y asaltar grandes establecimientos comerciales

Los mensajes que circulan en los chats internos empleados por los convocantes instan a incrementar los niveles de contundencia y a coordinar las acciones violentas. Entre las consignas distribuidas, los organizadores llaman a los participantes a acudir vestidos íntegramente con ropa negra, utilizar guantes para evitar dejar huellas dactilares e ir provistos de líquidos inflamables con el propósito de provocar multitud de incendios en la vía pública. La estrategia trazada persigue generar decenas de focos de fuego simultáneos para desviar la atención y la capacidad de respuesta de los efectivos de los Mossos d’Esquadra.

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De acuerdo con las instrucciones propagadas en estos canales privados, el objetivo prioritario de las protestas no es la movilización ciudadana, sino el pillaje de grandes establecimientos. En los textos difundidos se pide expresamente a los asistentes evitar los pequeños negocios locales y centrar los asaltos en grandes firmas internacionales como Apple, JD o Nike Store.

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El precedente del pasado fin de semana y los dispositivos en Barcelona y Madrid

El refuerzo de las medidas de seguridad responde al precedente del sábado anterior, cuando una horda de asaltantes desbordó inicialmente el despliegue policial en el centro de la capital catalana y asaltó 23 comercios. Aquella jornada se saldó con la detención de 132 personas, de las cuales el 64 % contaba con nacionalidad española y el resto de origen extranjero, con un perfil mayoritario de menores de edad sin antecedentes policiales previos. Ante esta situación, calificada por la Junta Local de Seguridad de Barcelona como un fenómeno sin precedentes, el Ayuntamiento y los distintos cuerpos policiales autonómicos, locales y estatales han articulado un dispositivo preventivo integrado por centenares de agentes para coordinar las actuaciones policiales y judiciales.

Por su parte, la Delegación del Gobierno en Madrid ha reforzado de igual modo el despliegue de seguridad con la previsión de desplegar a más de 200 agentes de la Policía Nacional para contener cualquier conato de altercado. La intervención en la capital de España ya logró neutralizar la acción de los saqueadores durante la convocatoria del pasado fin de semana mediante el corte preventivo de vías y la identificación de grupos sospechosos. No obstante, los grupos vinculados a Blocus han lanzado nuevos mensajes de reactivación fijados para la jornada del día 31 en los que apelan a una mayor organización y contundencia en sus acciones.