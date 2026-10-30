La cadena modifica su programación de este domingo y reprograma sus contenidos electorales debido al siniestro que ha paralizado la agenda política

La Sexta se ha visto obligada a suspender la emisión de la entrevista al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el programa ‘Salvados’, prevista inicialmente para este domingo 1 de noviembre. El trágico choque entre un tren AVE y un convoy Iryo a la altura de Urda (Toledo), que se ha cobrado la vida de al menos 69 personas y ha dejado más de un centenar de heridos, ha alterado los planes de cobertura de la cadena de Atresmedia y de la productora Producciones del Barrio, posponiendo el encuentro televisivo sine die.

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Suspensión de la grabación y cambios en la parrilla del domingo

Durante los últimos días, La Sexta había promocionado la intervención de Pedro Sánchez como el espacio central del programa conducido por el periodista Gonzo. La entrega proponía el regreso del jefe del Ejecutivo al mismo establecimiento hostelero en el que concedió su primera entrevista a Jordi Évole tras renunciar a su acta de diputado y dejar la secretaría general del PSOE. Sin embargo, la grabación del formato, programada para el jueves 29 de octubre, no se llevó a cabo debido a la magnitud del suceso ferroviario.

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Ante esta situación, la cadena autonómica y nacional ha comenzado a anunciar en sus perfiles oficiales de redes sociales la modificación de su parrilla televisiva. En lugar de la entrega con el presidente del Gobierno, La Sexta promociona para este domingo una entrevista con la exgimnasta Almudena Cid. Respecto a una posible fecha de emisión para el encuentro con el líder socialista, fuentes internas de Atresmedia han precisado que los representantes políticos se encuentran reorganizando sus compromisos institucionales, señalando que la fijación de una nueva cita no depende de la cadena.

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La gestión del siniestro en Toledo y el impacto en la campaña electoral

La cancelación de la entrevista coincide con la implicación directa del presidente del Gobierno en el seguimiento de las labores de asistencia y en las pesquisas sobre el terreno. Actualmente, Pedro Sánchez centra su actividad en la investigación de las causas que desencadenaron la colisión y en la supervisión de los trabajos de recuperación de los fallecidos y de acondicionamiento de la vía, un dispositivo coordinado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El accidente de Urda ha alterado de forma sustancial la estrategia y la agenda de la campaña electoral del PSOE. El debate político e informativo se ha focalizado en las circunstancias del choque y en las eventuales responsabilidades políticas exigibles al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. Diversos profesionales de la comunicación, entre ellos Ana Rosa Quintana, Carlos Alsina y Antonio García Ferreras, junto a formaciones políticas como el Frente Amplio, ERC y PNV, han solicitado públicamente la dimisión del titular de la cartera de Transportes.

Reagendamiento del primer debate electoral de La Sexta

La suspensión de la entrevista en ‘Salvados’ representa el segundo ajuste de programación que el grupo Atresmedia debe acometer en La Sexta a consecuencia de la tragedia en la red de alta velocidad. La cadena ha decidido posponer asimismo la celebración de su primer debate electoral, centrado en materia de economía y vivienda con la participación de portavoces del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio.

Dicho debate, programado en un principio para el lunes 2 de noviembre, ha quedado aplazado y se emitirá finalmente el próximo lunes 9 de noviembre.