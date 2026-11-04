El ex ministro de Transportes ha desatado la polémica tras su renuncia por la tragedia ferroviaria de Urda al compartir en redes sociales una viñeta humorística centrada en su propia decisión, obviando por completo a los 69 fallecidos y a sus familiares.

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MADRID.— Tras anunciar su dimisión a raíz de la catástrofe ferroviaria de Urda (Toledo), que costó la vida a 69 personas, Óscar Puente ha vuelto a centrar la polémica en el ámbito digital. En su primera publicación tras abandonar el cargo, el ex titular de Transportes compartió una conocida viñeta del humorista gráfico Forges, un gesto que ha sido duramente interpretado como un intento de autoelogio y de «ponerse una medalla» por su marcha.

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La controversia radica en que, pese a presentar su renuncia formalmente invocando la empatía institucional tras el trágico accidente, su mensaje público posterior eludió por completo cualquier referencia o recuerdo hacia las víctimas mortales y sus allegados. Diversos sectores han criticado que el foco de su despedida se situara en la repercusión personal y política de su dimisión en lugar de mantener el duelo y la atención debida hacia las familias afectadas por la tragedia.

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Asimismo, la salida de Puente ha estado rodeada de cuestionamientos sobre los tiempos y las explicaciones dadas en su comparecencia, donde intentó proyectar su marcha como un acto de asunción de responsabilidades que, sin embargo, se vio empañado en las redes sociales por el tono autocomplaciente de su mensaje final.