La investigación judicial destapa que la presunta trama utilizó inmuebles de alto standing en la Costa del Sol como moneda de cambio para hacerse con el control de complejos turísticos de gran valor económico.

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MADRID.— La instrucción judicial vinculada a la llamada «trama de Leire» y sus ramificaciones con operaciones mercantiles e inmobiliarias continúa arrojando datos sorprendentes. Según la información revelada, Leire Díez ofreció viviendas de lujo en Marbella a un empresario imputado en la macrocausa del fraude de los hidrocarburos con el objetivo de cerrar una operación cruzada: la adquisición de un resort exclusivo valorado en cuatro millones de euros.

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Los investigadores apuntan a que estas maniobras formaban parte de una red de contraprestaciones y mediaciones destinadas a mover activos inmobiliarios de gran exclusividad utilizando la influencia de la trama. La oferta de los inmuebles marbellíes se diseñó como un señuelo para materializar la compraventa del complejo turístico, en una operativa que vuelve a poner bajo lupa los movimientos financieros y los contactos de los implicados en este entramado societario e institucional.

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