En una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa, el presidente del Gobierno ha anunciado la reestructuración del Ejecutivo tras la renuncia de Óscar Puente, designando al ministro de Economía para asumir las competencias de Transportes.

Lee tambien: Feijóo asegura que Puente dimitió por cálculo electoral: «A Sánchez le tocaba entregar a su soldado»

Declaración institucional tras la crisis ministerial

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado una comparecencia institucional en el Palacio de la Moncloa para abordar la crisis desatada en el seno del Ejecutivo tras la dimisión irrevocable de Óscar Puente como ministro de Transportes y Movilidad Sostenible.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha vuelto a ensalzar la figura de Puente, defendiendo que su marcha por voluntad propia y por respeto a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo) demuestra una «enorme dignidad política» y evidencia que «no todos los políticos son iguales».

Lee tambien: Feijóo responde a Pedro Sánchez tras la dimisión de Óscar Puente con un tajante: «Aplícatelo»

Carlos Cuerpo asume las competencias de Transportes

Ante el vacío repentino dejado por Puente en un momento clave de la legislatura, Sánchez ha anunciado la decisión de reorganizar el organigrama del Gobierno: