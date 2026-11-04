El vicepresidente primero del Gobierno tomará el control del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible hasta las elecciones del 29 de noviembre, en sustitución de Puente tras el trágico accidente ferroviario de Urda.

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MADRID.— El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles en una declaración institucional desde el Palacio de la Moncloa que el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, se hará cargo de las competencias del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. La decisión se produce tras la dimisión de Óscar Puente como consecuencia del accidente ferroviario de Urda (Toledo), que se saldó con 69 personas fallecidas.

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Ante la proximidad de los comicios generales del 29 de noviembre, Sánchez ha optado por no nombrar a un nuevo ministro y delegar las funciones de la cartera directamente en el titular de Economía y vicepresidente primero. La medida, que ha sido trasladada previamente al Rey, se hará efectiva mediante su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

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Durante su intervención, el jefe del Ejecutivo ha elogiado la figura de Carlos Cuerpo, destacando que «ha demostrado una enorme capacidad de gestión e integridad y un talante que tanto la política como España necesitan». Asimismo, el presidente se ha mostrado convencido de que Cuerpo «hará un gran trabajo y dará continuidad a las reformas iniciadas por el ministro Puente».

Sánchez también ha tenido palabras para valorar la renuncia de Puente, señalando que «dignifica» las instituciones y demuestra que «no todos los políticos son iguales». En este sentido, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, calificó la comparecencia del exministro como una muestra de «altura política y ética rara vez vista».

Por último, el presidente del Gobierno reconoció que el país atraviesa tiempos «de mucha polarización y ruido», pero defendió que el Ejecutivo volverá a salir «más fuerte» de esta crisis respondiendo a los intereses de la mayoría social.