Vox ha señalado que Ceuta, como frontera sur de la Unión Europea, está siendo ignorada por Bruselas a pesar de las amenazas constantes de Marruecos, y solo Vox lo está exigiendo en el Parlamento Europeo.

Lee tambien: Vox Ceuta comparte denuncia de Abascal sobre intimidaciones

Hermann Tertsch denunció la respuesta de Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo, describiéndola como vergonzosa y acusando a Bruselas de apoyar a Marruecos en detrimento de Ceuta, una ciudad española y europea.

Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30 Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis. Suscribirme Acepto recibir el boletín y la política de privacidad. Puedes darte de baja en cualquier momento.

Publicación original de @Vox_Ceuta: ver en redes sociales.

Lee tambien: Abascal denuncia violencia de la izquierda contra VOX