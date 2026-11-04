El líder del Partido Popular ha instado al presidente del Gobierno a seguir los pasos de su exministro de Transportes, reprochándole que no puede «esconderse» y exigiendo responsabilidades directas al frente del Ejecutivo.

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El cruce de declaraciones tras la renuncia de Puente

Tras el anuncio sorpresa de la dimisión irrevocable de Óscar Puente —producido tras su comparecencia en el Congreso a raíz del trágico accidente ferroviario de Urda (Toledo)—, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, público un mensaje en redes sociales despidiendo al ministro con elogios y destacando su «dignidad», «voluntad propia» y «respeto a las víctimas».

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Las palabras de Sánchez generaron una rápida respuesta por parte del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, quien utilizó su perfil oficial para replicar directamente al jefe del Ejecutivo con un contundente y breve titular: «Aplícatelo».

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Críticas del PP y exigencia de responsabilidades a Sánchez

Desde la dirección del Partido Popular han calificado la marcha de Puente como una decisión que llega tarde y marcada por el desgaste político. Para Feijóo y los populares, aunque la salida del ministro de Transportes era inevitable, la responsabilidad última recae sobre el presidente del Gobierno: